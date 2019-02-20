Статьи Цифровизация экономики: эффекты и стимулы 20 февраля 2019 г. 10:33 Досжан Нургалиев В основе – мобильность и прозрачностьСогласно данным, озвученным министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым, госпрограмма «Цифровой Казахстан» реализуется по пяти ключевым направлениям и включает в себя 17 инициатив и 120 мероприятий.В 2018 году весь перечень запланированных мероприятий программы (20 наименований) выполнен в полном объеме. При этом в рамках цифровизации отраслей экономики внедрение элементов Индустрии 4.0 на системообразующих предприятиях ТЭК и ГМК позволило увеличить производительность труда в среднем на 10%. Экономия электроэнергии на отдельных предприятиях достигла 33%, увеличен коэффициент использования оборудования до 50%.– На семи крупных месторождениях полезных ископаемых реализованы проекты «Интеллектуальное месторождение» и «Цифровой рудник». В 2019 году планируется довести число объектов с применением цифровых систем до 12 единиц, – отметил министр.В настоящее время осуществляется переход 102 предприятий горнодобывающей промышленности на систему «прозрачного производства». В рамках цифровизации транспорта и логистики реализуется проект «Интеллектуальная транспортная система», обновляется практика управления дорожными активами, запущены 16 передвижных дорожных лабораторий.В сфере АПК в 14 пилотных хозяйствах страны внедрены элементы точного земледелия, что позволило снизить затраты фермеров в среднем на 15–20% и повысить урожайность в 2,5 раза. В 2019 году планируется доведение числа смарт-ферм до 500.Еще одно важнейшее направление программы – развитие онлайн-торговли. Так, на законодательном уровне предусмотрены налоговые льготы субъектам электронной торговли. Ими уже воспользовался 331 новый субъект е-коммерции. На сегодня в Казахстане получил широкое развитие сервис бесконтактных платежей с применением мобильного телефона. Как подчеркнул министр, с учетом этого тренда в ноябре минувшего года в пилотном режиме к сервису подключены 6 крупных банков страны.Сегодня цифровизацией охвачены все уровни сферы образования. Порядка 64% всех дошкольных организаций принимают заявки в электронном виде. В 94% школ ученики пользуются электронными дневниками и журналами. В целом, как отметил Даурен Абаев, цифровизация образовательной системы позволила сократить разрыв в качестве образования между сельскими и городскими школами более чем на 30%.Такие же активные процессы происходят и в системе здравоохранения. На безбумажный документооборот переведены 99,2% организаций. При этом 16,3 млн граждан страны имеют региональные электронные паспорта здоровья. В результате этих мер вдвое сокращены визиты к врачу, в том числе «живые» очереди в поликлиниках. В 2,5 раза уменьшилось время на получение результатов исследований. В 2019 году планируется довести уровень обеспечения электронными паспортами здоровья казахстанских граждан до 100%.В рамках цифровизации социально-трудовой сферы успешно функционирует электронная биржа труда. В 2018 году с помощью нее трудоустроены более 533 тыс. соискателей, из них 409 тыс. человек – на постоянные рабочие места.Продолжаются работы по переводу госуслуг в электронный формат. На сегодня в общей сложности автоматизировано 506 госуслуг из 752. При этом на 40% сокращены сроки их оказания – с 12 до 7 дней. Бумажный оборот уменьшился на 60 млн единиц справочной документации. За 2018 год населению оказано 30 млн госуслуг в электронном формате. Открыты 3 миграционных, 8 специализированных, 16 цифровых центров обслуживания населения, запущен сбор биометрических данных в Алматы и Астане. На 2019 год запланирован перевод 80% госуслуг в электронный формат, а также открытие дополнительно одного цифрового и 5 миграционных ЦОНов.По словам главы МИК, в рамках госпрограммы особое внимание уделяется поддержке малого и среднего бизнеса. В 2018 году запущена информационная система «АСТАНА-1», позволяющая централизованно в режиме онлайн контролировать прохождение таможенных процедур и вести учет уплаты пошлин. Благодаря этому выпуск таможенных деклараций сокращен с нескольких дней и часов до одной минуты. На сегодня в этой системе зарегистрированы 859 тыс. электронных деклараций, из них 85% оформлены по «зеленому» коридору в течение одной минуты. Здесь также внедрена система электронных счетов-фактур и маркировки товаров, что позволяет предотвращать теневые сделки.– В целом по цифровым мероприятиям, реализованным в 2018 году, уже имеется экономический эффект в объеме 218 миллиардов тенге. За счет цифровизации создано более 43 тысяч новых рабочих мест. Но главный результат состоит в том, что все рабочие процессы налажены, зоны ответственности госорганов четко распределены, у национальных и частных компаний появилось видение предстоящей работы. Поэтому мы убеждены: в текущем году экономический эффект от внедрения новых технологий будет еще более осязаемым, – резюмировал Даурен Абаев.ИС в промышленности, ЖКХ и образованииМинистр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек в свою очередь отметил, что в рамках цифровизации промышленности в 2018 году завершен аудит на семи модельных фабриках, утверждены «дорожные карты» по их цифровизации. По каждому предприятию рекомендовано порядка 30 мероприятий. Наряду с этим ведется работа по цифровизации свыше 100 промышленных предприятий регионов.В сфере транспортного контроля внедрены 12 специальных автоматизированных измерительных средств (САИС). До конца текущего года планируется запуск еще 11 САИС на новых платных участках. К 2021 году их общее количество планируется довести до 46 единиц.В сфере пассажирских перевозок в пилотном режиме запущена система диспетчеризации межобластных и международных пассажирских перевозок. До конца 2019 года к ней будут подключено свыше 2 тыс. автобусов, обслуживающих 416 маршрутов. Одним из важных компонентов ИТС является система взимания платы, а также сбора и предоставления информации о дорожной обстановке участникам дорожного движения. Как сообщил министр, на сегодня система взимания платы запущена на трех участках автодорог: Алматы – Капчагай, Алматы – Хоргос и Астана – Темиртау, протяженностью 471 км. В целом до 2020 года планируется внедрить платность на 16 участках дорог. При этом общая протяженность платных автодорог составит порядка 6,5 тыс. км.В рамках реализации проекта E-SHANYRAQ в конце 2018 года в пилотном режиме была запущена Единая информационная система отрасли ЖКХ. В нее были занесены электронные технические паспорта 5 217 многоквартирных жилых домов, подключены 5 767 различных приборов учета. В строительной сфере внедряется единая информационная система строительства Е-QURYLYS. Она позволяет в режиме блокчейн контролировать все стадии и процессы строительства – начиная с нулевого цикла до полного завершения возведения объекта.В сфере образования, как доложил глава МОН Ерлан Сагадиев, в соответствии с 76-м шагом Плана нации изучение предмета «Информатика» в организациях среднего образования осуществляется в 5–9-х классах с выделением одного часа в неделю (34 часа в год), в 10–11-х классах – 2 часа в неделю (68 часов в год). В школах внедрены современные языки программирования в области робототехники, 3D-моделирования и систем машинного обучения. В целях усиления практической направленности учебного процесса по ИКТ-дисциплинам в 2018 году открыты 12 филиалов кафедр высших учебных заведений на крупных предприятиях. На сегодня 10 вузами привлечены производственные кадры для проведения практических и лабораторных занятий. На базе 6 вузов открыты центры компетенций для повышения цифровых навыков студентов по направлениям «информационные технологии» и «кибербезопасность».В текущем году МОН РК утверждены более 20 экспериментальных образовательных программ, которые введены в 8 высших учебных заведениях страны. Также ведется работа по созданию национальной платформы открытого образования, где будут представлены различные образовательные курсы, в том числе 3D-моделирование, информационная безопасность, программирование, языки ИТ и другие направления. Наряду с этим реализуются проекты по созданию Единой системы управления образованием и наукой.По итогам рассмотрения данного вопроса Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев отметил, что реализация программы «Цифровой Казахстан» находится на особом контроле Главы государства. От программы ожидается значительный экономический эффект, который несет потенциал наращивания добавленной стоимости, а также сокращения издержек в экономике.– За прошедший год реализации программы по многим направлениям зафиксирована положительная динамика. Усовершенствована законодательная база, выработаны оптимизированные подходы ведения производств, бизнеса и госуправления. Вместе с тем в целях повышения эффективности реализации цифровой повестки Правительства необходима выработка центральными и местными исполнительными органами единой методологии мониторинга и оценки эффектов от цифровизации, – сказал Бакытжан Сагинтаев.В связи с этим Министерству информации и коммуникаций поручено определить потенциал цифровизации в отдельных отраслях экономики с выработкой единой методологии расчета эффективности с учетом фактического сокращения издержек. Также необходимо ускорить проработку законопроекта по вопросам применения цифровых технологий с госорганами и ИТ-сообществом.Социальные аспекты ЖССБ и автопромаКак сообщил на заседании глава МИИР, на сегодня в системе Жилстройсбербанка (ЖССБ) числятся порядка 1,3 млн вкладчиков с суммой накопления порядка 660,6 млрд тенге. Все они – потенциальные участники госпрограммы «Нұрлы жер», решившие улучшить жилищные условия за счет мер господдержки. На сегодня у 44,7 тыс. вкладчиков имеются достаточные накопления (свыше 20% от стоимости квартиры) на сумму 195,9 млрд тенге.По итогам прошлого года ЖССБ выдано 38,3 тыс. займов, что выше уровня 2017-го на 47%. В текущем году в рамках Закона «О республиканском бюджете на 2019–2021 годы» предусматривается выделить на поддержку системы Жилстройсбербанка 28 млрд тенге в виде госкредита сроком на 20 лет.– На сегодня система жилстройсбережений – одна из самых приемлемых механизмов обеспечения жильем населения. Займы вкладчикам предоставляются по ставке не более 5% годовых сроком на 25 лет при наличии первоначального взноса не более 20%. Поэтому целесообразно и далее развивать эту практику, – отметил министр.Выделение бюджетных средств позволит 3 111 вкладчикам ЖССБ получить доступные займы для улучшения жилищных условий. Эти средства будут оборачиваться в последующие 15 лет 3 раза, что позволит обеспечить выдачу займов еще 6 тыс. вкладчикам.Шла речь на заседании Правительства и о программе льготного автокредитования, запущенной в 2015 году и направленной на кредитование покупки легковых автомобилей, а также лизинговое финансирование коммерческой техники. За 3 года в ее рамках реализовано 13 992 единицы транспортных средств, в том числе в лизинг – 747 единиц коммерческой техники. Как подчеркнул Женис Касымбек, в целях дальнейшего развития мер поддержки отечественных автопроизводителей и обеспечения доступа населения к их продукции практика льготного автокредитования будет продолжена.В текущем году на эти цели предусмотрено бюджетное финансирование в объеме 10 млрд тенге. Из них 8 млрд тенге будут направлены на льготное автокредитование, 2 млрд тенге – на лизинговое финансирование коммерческой техники. При этом планируется реализация более 2 тыс. автомобилей. В последующие годы показатель реализации отечественных автомобилей по программе достигнет до 400–500 единиц в год.По словам министра, предоставление бюджетного кредита в течение 18 лет позволит предприятиям отечественного автопрома выйти на дополнительные объемы реализации продукции на общую сумму 33,7 млрд тенге, а также довести суммарный объем производства автомобилей до 8 128 единиц в год. Это будет способствовать росту налоговых и других платежей в бюджет страны в объеме свыше 9,3 млрд тенге.О положительных аспектах льготного автокредитования рассказал также председатель АО НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов, отметивший, что ранее выделенные средства оказали существенное влияние на стабильный рост производства отечественных автомобилей. Так, в 2018 году было произведено 32,3 тыс. единиц техники. По итогам 2018 года продано 28,2 тыс. легковых автомобилей со знаком «Сделано в Казахстане». Учитывая этот позитивный опыт, а также в целях обеспечения оборота финансирования строительства кредитного жилья, в 2019 году холдингу будет выделен бюджетный кредит на сумму 28 млрд тенге, из которых Банку развития Казахстана планируется выделить бюджетный кредит на 10 млрд тенге.О ситуации в сфере льготного кредитования населения в регионах доложили акимы Астаны и Костанайской области.