​Цифровизация экономики: эффекты и стимулы

В основе – мобильность и прозрачность

Согласно данным, озвученным министром информации и коммуникаций Дауреном Абае­вым, госпрограмма «Цифровой Казахстан» реализуется по пяти ключевым направлениям и включает в себя 17 инициатив и 120 мероп­риятий.

В 2018 году весь перечень запланированных мероприятий программы (20 наименований) выполнен в полном объеме. При этом в рамках цифровизации отраслей экономики внедрение элементов Индустрии 4.0 на сис­темообразующих предприятиях ТЭК и ГМК позволило увеличить производительность труда в среднем на 10%. Экономия электроэнергии на отдельных предприятиях достигла 33%, увеличен коэффициент использования оборудования до 50%.

– На семи крупных месторож­дениях полезных ископаемых реализованы проекты «Интеллектуальное месторождение» и «Цифровой рудник». В 2019 году планируется довести число объектов с применением цифровых систем до 12 единиц, – отметил министр.

В настоящее время осуществляется переход 102 предприятий горнодобывающей промышленности на систему «прозрачного производства». В рамках цифровизации транспорта и логис­тики реализуется проект «Интеллектуальная транспортная система», обновляется практика управления дорожными активами, запущены 16 передвижных дорожных лабораторий.

В сфере АПК в 14 пилотных хозяйствах страны внедрены элементы точного земледелия, что позволило снизить затраты фермеров в среднем на 15–20% и повысить урожайность в 2,5 раза. В 2019 году планируется доведение числа смарт-ферм до 500.

Еще одно важнейшее направление программы – развитие онлайн-торговли. Так, на законодательном уровне предусмотрены налоговые льготы субъектам электронной торговли. Ими уже воспользовался 331 новый субъект е-коммерции. На сегодня в Казахстане получил широкое развитие сервис бесконтактных платежей с применением мобильного телефона. Как подчеркнул министр, с учетом этого тренда в ноябре минувшего года в пилотном режиме к сервису подключены 6 крупных банков страны.

Сегодня цифровизацией охвачены все уровни сферы образования. Порядка 64% всех дошкольных организаций принимают заявки в электронном виде. В 94% школ ученики пользуются электронными дневниками и журналами. В целом, как отметил Даурен Абаев, цифровизация образовательной системы позволила сократить разрыв в качестве образования между сельскими и городскими школами более чем на 30%.

Такие же активные процессы происходят и в системе здравоохранения. На безбумажный документооборот переведены 99,2% организаций. При этом 16,3 млн граждан страны имеют региональные электронные паспорта здоровья. В результате этих мер вдвое сокращены визиты к врачу, в том числе «живые» очереди в поликлиниках. В 2,5 раза уменьшилось время на получение результатов исследований. В 2019 году планируется довести уровень обеспечения электронными паспортами здоровья казахстанских граждан до 100%.

В рамках цифровизации со­циально-трудовой сферы успешно функционирует электронная биржа труда. В 2018 году с помощью нее трудоустроены более 533 тыс. соискателей, из них 409 тыс. человек – на постоянные рабочие места.

Продолжаются работы по переводу госуслуг в электронный формат. На сегодня в общей сложности автоматизировано 506 гос­услуг из 752. При этом на 40% сокращены сроки их оказания – с 12 до 7 дней. Бумажный оборот уменьшился на 60 млн единиц справочной документации.

За 2018 год населению оказано 30 млн госуслуг в электронном формате. Открыты 3 миграционных, 8 специализированных, 16 цифровых центров обслуживания населения, запущен сбор биометрических данных в Алматы и Астане. На 2019 год запланирован перевод 80% гос­услуг в электронный формат, а также открытие дополнительно одного цифрового и 5 миграционных ЦОНов.

По словам главы МИК, в рамках госпрограммы особое внимание уделяется поддержке малого и среднего бизнеса. В 2018 году запущена информационная сис­тема «АСТАНА-1», позволяющая централизованно в режиме онлайн контролировать прохож­дение таможенных процедур и вести учет уплаты пошлин. Благодаря этому выпуск таможенных деклараций сокращен с нескольких дней и часов до одной минуты.

На сегодня в этой системе зарегистрированы 859 тыс. элект­ронных деклараций, из них 85% оформ­лены по «зеленому» коридору в течение одной минуты. Здесь также внедрена система электронных счетов-фактур и маркировки товаров, что позволяет предотвращать теневые сделки.

– В целом по цифровым мероприятиям, реализованным в 2018 году, уже имеется экономический эффект в объеме 218 миллиардов тенге. За счет цифровизации создано более 43 тысяч новых рабочих мест. Но главный результат состоит в том, что все рабочие процессы налажены, зоны ответственнос­ти госорганов четко распределены, у национальных и частных компаний появилось видение предстоящей работы. Поэтому мы убеждены: в текущем году экономический эффект от внед­рения новых технологий будет еще более осязаемым, – резюмировал Даурен Абаев.

ИС в промышленности, ЖКХ и образовании

Министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек в свою очередь отметил, что в рамках цифровизации промышленности в 2018 году завершен аудит на семи модельных фабриках, утверждены «дорожные карты» по их цифровизации. По каждому предприятию рекомендовано порядка 30 мероп­риятий. Наряду с этим ведется работа по цифровизации свыше 100 промышленных предприятий регионов.

В сфере транспортного контро­ля внедрены 12 специальных автоматизированных измерительных средств (САИС). До конца текущего года планируется запуск еще 11 САИС на новых платных участках. К 2021 году их общее количество планируется довести до 46 единиц.

В сфере пассажирских перевозок в пилотном режиме запущена система диспетчеризации межобластных и международных пассажирских перевозок. До конца 2019 года к ней будут подключено свыше 2 тыс. автобусов, обслуживающих 416 марш­рутов.

Одним из важных компонентов ИТС является система взимания платы, а также сбора и предоставления информации о дорожной обстановке участникам дорожного движения. Как сообщил министр, на сегодня система взимания платы запущена на трех участках автодорог: Алматы – Капчагай, Алматы – Хоргос и Астана – Темиртау, протяженностью 471 км. В целом до 2020 года планируется внедрить платность на 16 участках дорог. При этом общая протяженность платных автодорог составит порядка 6,5 тыс. км.

В рамках реализации проекта E-SHANYRAQ в конце 2018 года в пилотном режиме была запущена Единая информационная система отрасли ЖКХ. В нее были занесены электронные технические паспорта 5 217 многоквартирных жилых домов, подключены 5 767 различных приборов учета.

В строительной сфере внед­ряется единая информационная система строительства Е-QURYLYS. Она позволяет в режиме блокчейн контролировать все стадии и процессы строительства – начиная с нулевого цикла до полного завершения возведения объекта.

В сфере образования, как доложил глава МОН Ерлан Сагадиев, в соответствии с 76-м шагом Плана нации изучение предмета «Информатика» в организациях среднего образования осуществляется в 5–9-х классах с выделением одного часа в неделю (34 часа в год), в 10–11-х классах – 2 часа в неделю (68 часов в год). В школах внедрены современные языки программирования в области робототехники, 3D-моделирования и систем машинного обучения.

В целях усиления практичес­кой направленности учебного процесса по ИКТ-дисциплинам в 2018 году открыты 12 филиалов кафедр высших учебных заведений на крупных предприятиях. На сегодня 10 вузами привлечены производственные кадры для проведения практических и лабораторных занятий. На базе 6 вузов открыты центры компетенций для повышения цифровых навыков студентов по направлениям «информационные технологии» и «кибербезопасность».

В текущем году МОН РК утверждены более 20 экспериментальных образовательных программ, которые введены в 8 высших учебных заведениях страны. Также ведется работа по созданию национальной платформы открытого образования, где будут представлены различные образовательные курсы, в том числе 3D-моделирование, информационная безопасность, программирование, языки ИТ и другие направления. Наряду с этим реализуются проекты по созданию Единой системы управления образованием и наукой.

По итогам рассмотрения данного вопроса Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев отметил, что реализация программы «Цифровой Казахстан» находится на особом контроле Главы государства. От программы ожидается значительный экономический эффект, который несет потенциал наращивания добавленной стоимости, а также сокращения издержек в экономике.

– За прошедший год реализации программы по многим направлениям зафиксирована положительная динамика. Усовершенствована законодательная база, выработаны оптимизированные подходы ведения производств, бизнеса и госуправления. Вместе с тем в целях повышения эффективнос­ти реализации цифровой повестки Правительства необходима выработка центральными и местными исполнительными органами единой методологии мониторинга и оценки эффектов от цифровизации, – сказал Бакытжан Сагинтаев.

В связи с этим Министерству информации и коммуникаций поручено определить потенциал цифровизации в отдельных отраслях экономики с выработкой единой методологии расчета эффективности с учетом фактического сокращения издержек. Также необходимо ускорить проработку законопроекта по вопросам применения цифровых технологий с госорганами и ИТ-сообществом.

Социальные аспекты ЖССБ и автопрома

Как сообщил на заседании глава МИИР, на сегодня в системе Жилстройсбербанка (ЖССБ) числятся порядка 1,3 млн вкладчиков с суммой накопления порядка 660,6 млрд тенге. Все они – потенциальные участники госпрограммы «Нұрлы жер», решившие улучшить жилищные условия за счет мер господдержки. На сегодня у 44,7 тыс. вкладчиков имеются достаточные накопления (свыше 20% от стоимости квартиры) на сумму 195,9 млрд тенге.

По итогам прошлого года ЖССБ выдано 38,3 тыс. займов, что выше уровня 2017-го на 47%. В текущем году в рамках Закона «О республиканском бюджете на 2019–2021 годы» предусматривается выделить на поддержку системы Жилстройсбербанка 28 млрд тенге в виде госкредита сроком на 20 лет.

– На сегодня система жилстройсбережений – одна из самых приемлемых механизмов обеспечения жильем населения. Займы вкладчикам предоставляются по ставке не более 5% годовых сроком на 25 лет при наличии первоначального взноса не более 20%. Поэтому целесообразно и далее развивать эту практику, – отметил министр.

Выделение бюджетных средств позволит 3 111 вкладчикам ЖССБ получить доступные займы для улучшения жилищных условий. Эти средства будут оборачиваться в последую­щие 15 лет 3 раза, что позволит обеспечить выдачу займов еще 6 тыс. вкладчикам.

Шла речь на заседании Правительства и о программе льготного автокредитования, запущенной в 2015 году и направленной на кредитование покупки легковых автомобилей, а также лизинговое финансирование коммерческой техники. За 3 года в ее рамках реализовано 13 992 единицы транспортных средств, в том числе в лизинг – 747 единиц коммерческой техники.

Как подчеркнул Женис Касымбек, в целях дальнейшего развития мер поддержки отечественных автопроизводителей и обеспечения доступа населения к их продукции практика льготного автокредитования будет продолжена.

В текущем году на эти цели предусмотрено бюджетное финансирование в объеме 10 млрд тенге. Из них 8 млрд тенге будут направлены на льготное автокредитование, 2 млрд тенге – на лизинговое финансирование коммерческой техники. При этом планируется реализация более 2 тыс. автомобилей. В последую­щие годы показатель реализации отечественных автомобилей по программе достигнет до 400–500 единиц в год.

По словам министра, предос­тавление бюджетного кредита в течение 18 лет позволит предприятиям отечественного автопрома выйти на дополнительные объемы реализации продукции на общую сумму 33,7 млрд тенге, а также довести суммарный объем производства автомобилей до 8 128 единиц в год. Это будет способствовать росту налоговых и других платежей в бюджет страны в объеме свыше 9,3 млрд тенге.

О положительных аспектах льготного автокредитования рассказал также председатель АО НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов, отметивший, что ранее выделенные средства оказали существенное влияние на стабильный рост производства отечественных автомобилей. Так, в 2018 году было произведено 32,3 тыс. единиц техники. По итогам 2018 года продано 28,2 тыс. легковых автомобилей со знаком «Сделано в Казахстане».

Учитывая этот позитивный опыт, а также в целях обеспечения оборота финансирования строительства кредитного жилья, в 2019 году холдингу будет выделен бюджетный кредит на сумму 28 млрд тенге, из которых Банку развития Казахстана планируется выделить бюджетный кредит на 10 млрд тенге.

О ситуации в сфере льготного кредитования населения в регио­нах доложили акимы Астаны и Костанайской области.