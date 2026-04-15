Креативный Ботай

BotAi CREATIVE IT CENTER создан в коллаборации с респуб­ликанским музеем-заповедником «Ботай». Такой симбиоз позволил соединить историю и технологии, превратив площадку в уникальную точку притяжения для молодежи и специалистов.

Инфраструктура центра включает зоны робототехники и управления беспилотными летательными аппаратами, студии разработки игр и медиапроизводства, киберспортивную арену, коворкинг и IT-классы. Здесь будут обучать программированию, развивать цифровые навыки и реализовывать прикладные проекты.

Работа центра ориентирована на конкретные результаты: создание новых рабочих мест, развитие компетенций и внедрение технологий искусственного интеллекта в реальный сектор экономики. Для Айыртауского района, обладающего высоким туристическим потенциалом, IT-хаб станет базой для цифровизации туристических услуг и повышения уровня безопас­ности.

В день открытия подписан ряд меморандумов, направленных на внедрение дрон-технологий и развитие цифровых компетенций.

Проект Digital Aimaq выходит на финальную стадию реализации. В регионе уже сформирована целая экосистема: областной креативный центр, районные площадки, партнерство с вузами и международным технопарком Astana Hub. Поддержка обеспечивается на государственном уровне, а также в рамках партийного проекта «Цифрлық қоғам».

Параллельно развивается и культурное направление: в регионе уже начались съемки полнометражного фильма «Ботай. Затерянные миры», посвященного древней культуре.