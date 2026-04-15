Не отреагировать, а предупредить

Цифровизация
4
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

Представьте обычную школьную перемену. Шум, беготня, дети смеются и спорят. В одном углу – резкое слово, толчок, напряжение, которое взрослые чаще всего замечают, если кто-то заплакал или ситуация вышла из-под контроля. Именно в этот момент – между «еще ничего страшного» и «уже поздно» – и пытается вмешаться технология.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанский стартап Aman, который еще год назад был приложением с кнопкой SOS, сегодня превращается в полноценную систему безопасности. Теперь это не просто способ позвать на помощь, а платформа, которая объединяет видеонаблюдение, анализ поведения, связь с полицией и инструменты для родителей в одной системе.

Но начиналось все не с технологий. Идея пришла из личных ощущений. Основатель проекта Аружан Меде не раз говорила: поводом стали истории насилия, о которых почти ежедневно сообщают в новостях, и ставшее спутником чувство тревоги, когда идешь по улице и не уверен, что в случае опасности помощь придет вовремя.

Первый Aman был именно об этом – о защите здесь и сейчас. Кнопка SOS, сигнал близким, вызов охраны, запись происходящего. Решение для тех ситуаций, когда счет идет на минуты. Но по мере развития команда столкнулась с другой реальностью: самые сложные истории начинаются не на улице, а в школе.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, 17,5% казахстанских детей сталкиваются с буллингом. При этом 14,1% подростков признаются, что сами участвовали в травле. В 2025-м, по официальным данным, 139 несовершеннолетних совершили суицид. И почти каждый пятый случай был связан с буллингом. За 11 месяцев того же года зафиксировано 404 случая травли. Но это лишь те ситуации, о которых узнали взрослые. А сколько подобных историй так и остаются внутри школьных коридоров и закрытых детских чатов!

Именно здесь и произошел поворот в развитии стартапа. Aman начал смещаться от реакции к предотвращению. Сегодня ключевой элемент системы – видеонаблюдение с элементами искусственного интеллекта. Программа анализирует происходящее на камерах и может распознавать признаки агрессии: драки, резкие движения, опасное поведение. Если система фиксирует потенциальный конфликт, она формирует сигнал для адми­нистрации.

Еще одно важное изменение – интеграция с Центром оперативного управления МВД и службой «102». Это означает, что при реальной угрозе сигнал может поступить в полицию напрямую, без посредников и потери времени. При этом разработчики делают акцент на конфиденциальности: видеоданные не передаются на внешние серверы, а будут храниться внутри самой школы или жилого комплекса.

Отдельный блок – приложение для родителей. Через него можно отслеживать местоположение ребенка, получать уведомления о происшествиях и сигналы, которые могут говорить о его психоэмоциональном состоянии. Все это выглядит как технологический ответ на проблему, которую общество до конца даже не видит.

Но вместе с ожиданиями появляются и вопросы. Один из самых чувствительных – граница между реальной травлей и обыч­ным конфликтом. Родители и учителя опасаются, что в отдельных случаях такие системы могут стать инструментом давления или манипуляции, особенно если сигнал воспринимается без учета контекста.

Есть и более общий страх: не заменит ли цифровой контроль человеческое понимание ситуа­ции. Разработчики отвечают, что система не выносит приговоров, лишь фиксирует потенциально тревожные сигналы. Решения остаются за людьми – админис­трацией, психологами, родителями.

В итоге Aman – уже не просто стартап и технология. Это попытка ответить на вопрос, можно ли заметить и предотвратить опасность раньше, чем она станет трагедией. И если да, готовы ли мы доверить это не только людям, но и алгоритмам?

#безопасность #цифровизация #школы #SOS #Aman #система безопасности

