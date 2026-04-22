Аварийность на электросетях в Казахстане снизилась на 13%

Об этом сообщили в Министерстве энергетики

В 2025 году проведён капитальный ремонт 17 тыс. км линий электропередачи и 420 подстанций, что позволило снизить уровень износа сетей до 66%.

"В результате реализованных мер аварийность на электрических сетях сократилась на 13%, или на 3140 технологических нарушений", - говорится в сообщении.

В текущем году капитальным ремонтом также охвачено 17 тыс. км сетей. Кроме того, предусмотрен ремонт 444 подстанций, а также 3,4 тыс распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

Реализация запланированных мероприятий позволит дополнительно снизить средний уровень износа электрических сетей до 65%, повысить надёжность электроснабжения и устойчивость энергетической системы страны.