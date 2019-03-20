Общество
ЦИК РК принял постановление о прекращении полномочий Президента РК Нурсултана Назарбаева
Лаура Тусупбекова
Центральная избирательная комиссия РК приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Президента Республики Казахстан и переходе полномочий Президента Республики Казахстан к Токаеву К.К., передает Kazpravda.kz.   

20 марта 2019 года в 9.00 состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором были рассмотрены три вопроса:

1) о досрочном прекращении полномочий Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А.;

2) о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата Сената Парламента Республики Казахстан Токаева К.К.;

3) о переходе полномочий Президента Республики Казахстан к Токаеву К.К.

Согласно пункту 3 статьи 42 Конституции полномочия Президента Республики прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного Президента Республики, а также в случае досрочного освобождения Президента от должности.

Конституционный Совет постановлением от 15 февраля 2019 года № 1 постановил, что из конституционного статуса Президента Республики Казахстан вытекает его право на прекращение полномочий согласно собственному волеизъявлению, которое является самостоятельным основанием досрочного прекращения полномочий Главы государства. Принято соответствующее постановление.

В соответствии со статьей 48 Конституции в случае досрочного освобождения от должности Президента Республики Казахстан полномочия Президента Республики на оставшийся срок переходят к Председателю Сената Парламента.

Лицо, принявшее на себя полномочия Президента Республики, складывает с себя соответственно полномочия Председателя Сената.

Соответственно пунктом 2 Указа № 885 предусмотрено, что полномочия Президента на оставшийся срок полномочий переходят к Председателю Сената Токаеву Касым-Жомарту Кемеловичу.

В этой связи руководствуясь пунктом 1 статьи 48 Конституции и нормами КЗ "О парламенте и статусе его депутатов" ЦИК принято постановление о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата Сената, и внесено соответствующее представление в Сенат Парламента.

Постановления Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан приняты в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Конституционным Законом Республики Казахстан "О Президенте", на основании Указа Президента Республики Казахстан от 19 марта 2019 года № 887 "Об исполнении полномочий Президента Республики Казахстан".

Напомним, накануне, 19 марта, Нурсултан Назарбаев объявил о прекращении полномочий Президента Республики Казахстан. Временно исполняющим обязанности Президента Казахстана назначен Касым-Жомарт Токаев. Вместе с тем, Нурсултан Назарбаев продолжит исполнять обязанности председателя Совета Безопасности РК, председателя партии "Нұр Отан", а также члена Конституционного Совета РК.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
Президент Шри-Ланки уйдет в отставку
Затопило после дождя: отремонтированный аэропорт Костаная раздосадовал казахстанцев (видео)
С необычным оружием ограбили игровой клуб в Туркестане – видео
От новичков до опытных производителей: около 100 заявок подано на участие в конкурсе "Лучший товар Казахстана"
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Почему жители аргентинского города Росарио многое знают о Казахстане
"Следим за ситуацией" – министр информации прокомментировал инцидент с алматинским журналистом
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 июля
Новый заместитель руководителя назначен в Бюро национальной статистики
До конца года примем решение – Тугжанов о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Оснований не вижу": вице-премьер Тугжанов о переименовании столицы
Карантин, возможно, введут в нескольких селах Костанайской области
Причины роста цен на продукты по всей планете назвал глава Минсельхоза
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
Национальный день домбры отмечает Казахстан
Перепил, убил – в тюрьму
Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 июля
МИД Казахстана опубликовало заявление в связи с событиями в Узбекистане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов

Читайте также

Общество
Затопило после дождя: отремонтированный аэропорт Костаная р…
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Общество
Нуждающимся семьям раздали мясо в Нур-Султане
Правительство , Общество
Новый визит-центр открылся в Алматинской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]