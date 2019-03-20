ЦИК РК принял постановление о прекращении полномочий Президента РК Нурсултана Назарбаева
Лаура Тусупбекова
Центральная избирательная комиссия РК приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Президента Республики Казахстан и переходе полномочий Президента Республики Казахстан к Токаеву К.К., передает Kazpravda.kz.
20 марта 2019 года в 9.00 состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором были рассмотрены три вопроса:
1) о досрочном прекращении полномочий Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А.;
2) о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата Сената Парламента Республики Казахстан Токаева К.К.;
3) о переходе полномочий Президента Республики Казахстан к Токаеву К.К.
Согласно пункту 3 статьи 42 Конституции полномочия Президента Республики прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного Президента Республики, а также в случае досрочного освобождения Президента от должности.
Конституционный Совет постановлением от 15 февраля 2019 года № 1 постановил, что из конституционного статуса Президента Республики Казахстан вытекает его право на прекращение полномочий согласно собственному волеизъявлению, которое является самостоятельным основанием досрочного прекращения полномочий Главы государства. Принято соответствующее постановление.
В соответствии со статьей 48 Конституции в случае досрочного освобождения от должности Президента Республики Казахстан полномочия Президента Республики на оставшийся срок переходят к Председателю Сената Парламента.
Лицо, принявшее на себя полномочия Президента Республики, складывает с себя соответственно полномочия Председателя Сената.
Соответственно пунктом 2 Указа № 885 предусмотрено, что полномочия Президента на оставшийся срок полномочий переходят к Председателю Сената Токаеву Касым-Жомарту Кемеловичу.
В этой связи руководствуясь пунктом 1 статьи 48 Конституции и нормами КЗ "О парламенте и статусе его депутатов" ЦИК принято постановление о наступлении основания, влекущего прекращение полномочий депутата Сената, и внесено соответствующее представление в Сенат Парламента.
Постановления Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан приняты в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Конституционным Законом Республики Казахстан "О Президенте", на основании Указа Президента Республики Казахстан от 19 марта 2019 года № 887 "Об исполнении полномочий Президента Республики Казахстан".
Напомним, накануне, 19 марта, Нурсултан Назарбаев объявил о прекращении полномочий Президента Республики Казахстан. Временно исполняющим обязанности Президента Казахстана назначен Касым-Жомарт Токаев. Вместе с тем, Нурсултан Назарбаев продолжит исполнять обязанности председателя Совета Безопасности РК, председателя партии "Нұр Отан", а также члена Конституционного Совета РК.