Цирк уехал, дрессировщики остались

Путь к исполнению детской мечты для нашей героини оказался не прямым и долгим. Жанат Калметова родила троих детей, поработала воспитателем в детском саду, преподавала в техникуме, попробовала себя в бизнесе. И только потом судьба привела ее в цирк, о котором она грезила с детства.

Жанат выросла в населенном пункте Капланбек Сарыагашского района. При винсовхозе был прекрасный Дом культуры, а в нем – самодеятельный цирковой коллектив «Фантазеры». Его организовали профессиональные цирковые артисты – супруги Соловьевы. Сергей Иванович – цирковой режиссер, Людмила Ивановна – жонглер и мастер хула-хупа.

Одержимые цирком, Соловьевы не ждали, когда к ним придут заниматься талантливые дети, а сами искали их по школам. Десятилетняя Жанат со своим изяществом и врожденным артистизмом сразу попала в их поле зрения. А еще девочка отличалась терпением и выносливостью, ведь далеко не каждый ребенок выдержит четырехчасовую репетицию. И так шесть раз в неделю! Именно трудолюбие и упорство помогли ей выработать гибкость, так необходимую артистам цирка.

Родители-педагоги не возражали против увлечения дочери, но пристально следили, чтобы она хорошо училась. Руководители коллектива тоже требовали от ребят прилежания в школе, грозясь отчислить тех, кто будет учиться посредственно.

Жанат успевала везде. Она буквально летала, настолько ей нравились репетиции. Девочка не обманула ожидания тренеров, быстро освоив азы жонглирования и эквилибра на моноцикле.

Через три года, когда «Фантазеры» давали в Алма-Ате двухчасовой концерт, защищая перед солидной комиссией звание народного коллектива, Жанат была в числе ведущих артистов. Впрочем, каждый ребенок, как и руководители, выкладывался на все сто, ведь статус народного коллектива открывал перед «Фантазерами» возможность гастролировать по всей стране и даже выезжать за границу.

Самой памятной оказалась поездка на Второй Всесоюзный фестиваль циркового искусства в Москве, занявшая почти три недели. Для участия в фестивале со всех союзных республик приехали по одному цирковому коллективу. Казахстан представляли «Фантазеры». К юным конкурсантам пристально присматривались преподаватели Московского циркового училища. Они, как и супруги Соловьевы, искали будущих талантливых учащихся.

Вскоре Жанат и еще двум девочкам из «Фантазеров» пришло приглашение для участия в конкурсном отборе, который состоял из нескольких этапов. Все она успешно прошла. Пос­ле окончания 8-го класса можно было ехать учиться на циркового артиста.

– Я очень хотела работать в цирке, успев на тот момент уже почувствовать запах манежа, его силу и волшебство, – вспоминает Жанат Калметова. – За две недели в цирке на Цветном бульваре я с головой окунулась в этот мир чудес, сильных и ловких людей, загадочных иллюзионистов и главных персонажей – клоунов. Я стояла рядом с Юрием Никулиным, который приветствовал наше желание быть похожими на него и прожить жизнь под куполом цирка. Но родители наотрез отказались отпускать меня в Моск­ву. Пришлось подчиниться… Я продолжила учиться в школе. Правда, уже не было того запала, что раньше. Затем поступила в педагогический институт.

Однако все это время в душе Жанат жила мечта о цирке. Не раз, закрыв глаза, она представляла себя на манеже. Ни учеба, ни семья, ни дети, ни работа не были преградой для поездок на цирковые представления в Ташкент и посещение представлений цирка-шапито, ежегодно приезжавшего на гастроли в Шымкент.

Едва старшему сыну исполнилось полтора года, Жанат Нармуханбетовна стала посещать цирковые представления с малышом.

– Так получилось, что сообщение об открытии в Шымкенте цирка прошло мимо меня, – говорит Жанат Калметова. – Узнала случайно, на время оставшись без работы в 2012 году. Пошла в Центр занятости, а там – объяв­ление о наборе на работу в Шымкентский цирк, искали людей, владеющих цирковым искусством. Я тут же поехала. Как только увидела манеж, во мне с новой силой вспыхнули давние мечты. Все в душе всколыхнулось, снова буквально заболела цирком. Директора не застала, но познакомилась с мужчиной, набиравшим группу канатоходцев.

Жанат Нармуханбетовна рассказала о своем подростковом опыте и о желании работать в цирке. Получив предложение влиться в коллектив, охотно согласилась. К сожалению, снова не получилось… У руководителя группы начались какие-то сложности, он вынужден был уехать. Тренировки прервали, да и о зарплате никто не заикался, а маме троих детей нужно было работать, чтобы содержать семью.

Снова пришлось распрощаться с мечтой, вернее – отодвинуть ее осуществление. Время от времени Жанат Калметова выстраивала свой маршрут так, чтобы пройти или проехать мимо цирка. И всякий раз сердце учащенно билось.

– Когда через год я прочитала объявление, что нужен ассистент циркового артиста, решила ни за что не упустить этот шанс, – рассказывает она. – Взяла с собой Малую золотую медаль лауреата Второго Всесоюзного фестиваля циркового искусства в Москве и пошла устраиваться на работу. Сказала, что 24 года только смот­рела цирковые представления, но с работой ассистента циркового артиста точно справлюсь.

Тут-то и выяснилось, что все это время меня искали, заприметив на тренировках канатоходцев. И сразу предложили ставку артиста. Месяц я совмещала репетиции со своей прежней работой, отрабатывая положенные часы до полуночи. Через месяц написала заявление об увольнении, выбрав цирк, хотя зарплата была в два с половиной раза меньше.

Жанат Калметова буквально летала от счастья, по полной выкладываясь на тренировках. Первая программа, в которой она вышла на манеж после большого перерыва, называлась «Джунг­ли». Это был групповой номер файер-шоу с участием четырех артистов.

В это время из Москвы в цирк везли три моноцикла, купить которые попросила Жанат Нармуханбетовна. Директор цирка удивлялся: зачем столько? Она и сама тогда не знала ответ на этот вопрос, но, видимо, уже вынашивала мысль, чтобы включить в программу детей.

Дочь Перизат, по сути, выросла в цирке. Сначала выходные проводила с мамой, а потом вместо детского сада предпочла манеж, постепенно окунувшись в его волшебный мир. Первым ее цирковым эпизодом стал выход к зрителям с клоуном Ержиком в программе Шымкентского цирка «Джунгли».

Старший сын после школы шел на уроки игры на домбре, а младший – на занятия спортом. Вскоре в их распорядке дня тоже появился цирк, а в его программе – первый семейный номер Калметовых-Анарбековых.

Молодой коллектив цирка только формировался, постепенно нарабатывая номера. Зрители ждали представлений с животными, часто интересуясь, когда они появятся на манеже. Для начала приобрели две лошади, а еще несколько взяли в аренду.

Жанат Нармуханбетовна предложила купить собачек, решила попробовать себя в дрессировке. Руководство цирка не возражало.

– Подруга посоветовала взять пуделей, рассказав об их замечательном характере, – продолжает Жанат Калметова. – Когда мне их привезли, это были два пушистых комочках, словно мягкие игрушки. Дети, взяв их, не хотели отпускать. Но денег цирк на покупку еще не выделил. Владелец, понимая ситуацию, тут же выразил готовность неделю подождать. Цирк так и не смог оплатить покупку, сославшись, что не заложено финансирование. Мне было неудобно перед владельцем собак, да и дети умоляли их оставить. Пришлось сдать все свои украшения в ломбард и рассчитаться самой.

Новые артисты цирка вышли на манеж после восьми месяцев дрессировки. Гарри и Герда быст­ро стали любимцами публики, начали выезжать на гастроли, участвовать в конкурсах и фес­тивалях.

Так, для участия в международном фестивале «Шабыт» в Астане Жанат Калметова, учитывая, что она не проходила по возрастным ограничениям, подготовила номер для Перизат с Гарри и Гердой. На тот момент 8-летняя девочка, как и ее старшие братья, стала членом циркового коллектива.

На фестиваль она отправлялась, будучи уверенной в победе. Когда жюри объявило, что у нее третье место, сильно расстроилась. Маме вместе с директором цирка долго пришлось убеждать, что на самом деле она большая молодец, ведь ей пришлось соперничать с теми, кто на манеже выступает по 10–15 лет.

Тот фестиваль был важен для Жанат Калметовой: она поняла, что может дрессировать животных. И когда спустя пару лет в цирке без дрессировщика остались только что привезенные из зоопарка львята, ей предложили заняться их воспитанием, и она согласилась.

Приручение львов шло успешно. Через две недели они уже научились прыгать с тумбы на тумбу, хорошо реагировали на дрессировщицу и ее дочь.

– Животные стали доверять мне, видя, что с ними ласково, по-доброму обращаются, – считает Жанат Калметова. – Я постепенно стала выводить их к сотрудникам цирка, давала погладить, сфотографироваться. Это важно, чтобы животные почувствовали, что среди людей они в безопасности. В фильме «Король Лев» Симба излучает добро. Мне хотелось воспитать моих львят такими же. Из-за этого я поменяла им имена. Из зоопарка они к нам пришли с кличками Кайсар и Кайтпас. Я назвала их Симба и Лео. У дрессировщиков есть поверье, что от клички животного зависит его характер, а в итоге – успех дрессуры.

В сентябре 2017 года Симба и Лео покорили жителей столицы и гостей ЭКСПО, став частью программы «Томирис». В ней с собачками и львятами выступала и Перизат, исполнившая роль маленькой принцессы Томирис. Оба сына Жанат Калметовой в этой же программе представляли номер на моноциклах.

Вот так постепенно вся семья

оказалась в цирке. К слову, старший сын Жандар Анарбеков окончил Эстрадно-цирковое училище им. Ж. Елебекова и работает в цирке. С 2014 года в Шымкентском цирке работал и младший сын, а сейчас он – артист Московского цирка Ю. Никулина на Цветном бульваре.

Возвращение Жанат Нармуханбетовны к своей мечте, ее профессия позволили влюбить детей в цирк и дать начало цирковой династии. А еще – воспитать замечательных Гарри и Герду, Симбу и Лео, с которыми они так срослись за четыре года, что разлука с львятами стала ударом, от которого Жанат Калметова не может отойти до сих пор.

Ровно два года назад цирк избрал концепцию «цирк без животных». Пудели остались со своей хозяйкой, а львов вернули в зоопарк. Это был сильнейший стресс как для дрессировщицы, так и для животных. Плакала Жанат Нармуханбетовна, слезами налились глаза львят.

В зоопарке львы отказывались от еды: мясо лежало в клетке, а они даже не смотрели в ту сторону, беспрерывно метались. Сотрудники считали, что день-два хищники посидят голодными – и все встанет на свои места. На исходе недели Жанат Нармуханбетовне, которая ежедневно приезжала навестить своих любимцев в зоопарк, разрешили самой покормить их. Она привезла их чашки и привычное по вкусу молоко, кормила-поила, разговаривала с животными, стараясь успокоить.

– Это такая боль… Душа саднит до сих пор, – признается Жанат Калметова. – Больше жалко не себя, а львов, с которыми провела четыре года. Дрессировщики считают, что выпестованное животное для нас – это страница в жизни, а мы для них – вся жизнь. Они будут до конца своих дней ждать меня, как маму, потому что я их вырастила. Свою маму они не помнят, я ее им заменила. Они ждали меня, знали, что я все равно приду. Как я могла обмануть их?

Когда я к ним прихожу, они начинают бегать, суетиться, не находят себе места в клетке. Они помнят, как мы вместе бегали и играли на манеже, как я гладила спинки и чесала гривы. После тренировок я никогда их не отправляла сразу в клетку. Животные в цирке – это не только «коллеги», они становятся членами семьи. И настоящие артисты цирка идут с ними до конца, даже в старости не отдают, они до последнего рядом...

Долгое время дрессировщица ходила в зоопарк ежедневно. Потом два раза в неделю, раз в неделю, сейчас – раз в две недели. Случается, когда уезжает на гастроли, то и дольше не видит своих питомцев. Но как только возвращается в Шымкент, первым делом бежит к ним, зная, что они ее ждут.

– Было много предложений уехать работать в другой цирк. Возможно, я приняла бы их, но меня здесь держат львы, – откровенно говорит Жанат Калметова. – Не хочу их оставлять, мне не безразлична их судьба. Если я уеду, им будет тяжело. Очень надеюсь, что все изменится, и львов вернут в цирк, они снова выйдут на манеж и будут радовать зрителей своими выступлениями. Они не потеряли форму, еще все можно восстановить...