Цветов много не бывает!

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Любовь Доброта, Шымкент

Яркими весенними красками и ароматами наполнилась трехдневная ярмарка цветов, организованная накануне 8 Марта.

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Спрос на цветы по мере приближения Международного женского дня только возрастает. Это самый популярный подарок, получить который мечтает каждая женщина.

Вот и решили в городском акимате организовать ярмарку цветов, собрав в одном месте продавцов и покупателей. Причем для участия в ярмарке пригласили не только продавцов букетов, но и любителей, занимающихся разведением садовых и комнатных рас­тений в горшках, владельцев теплиц и питомников.

Тем самым местные предприниматели получили возможность продать свой товар, а горожане смогли купить праздничный букет дешевле, чем в цветочных бутиках. Да к тому же и выбор не ограничивался только лишь букетами.

Многие женщины подолгу задерживались у витрин с цветущими комнатными и садовыми растениями.

– Я считаю, что цветущее растение в горшке – это лучший подарок из всех возможных, – говорит Малахат Каримова, убеждая очередную покупательницу купить ярко-красную глоксинию. – Букет на срез отцветет и все. А цветы в горшках из года в год будут разрастаться и радовать. Ваша подруга не раз вам спасибо скажет.

Логично. Клиентка соглашается, тут же погружаясь в муки выбора. И я ее понимаю, потому что не просто определиться, отдать предпочтение глоксинии или все-таки купить герберу, а, может, новый сорт махровой пеларгонии или все же горшочек цикламена, буквально усыпанного цветами?

Малахат Каримова 33 года выращивает садовые и комнатные цветы. Все ее растения прекрасны, ухожены, пышут здоровьем. По всему видно, что красота – это не просто следствие правильного ухода, но и безмерной любви хозяйки к делу, которому посвятила свою жизнь.

Разглядывая ассортимент цветов Малахат Каримовой, с трудом верю, что такое разнообразие можно вырастить в маленькой теплице, расположенной на подворье частного дома.

Обычно она торгует на базаре. Узнав же, что впервые в городе проводится ярмарка цветов, сразу решила, что примет участие.

Малахат считает, что ярмарка цветов – прекрасная инициатива перед женским праздником. И предлагает ее сделать регулярной. Тогда и информированы люди будут больше, и, соответственно, покупатели проявят активность. Пока же их не очень много, но никто не уходит без покупок.

И если у Малахат и таких же, как она, цветоводов-любителей покупатели в основном женщины, то цветы в букетах на срез – предпочтение мужчин. Они покупают охапки тюльпанов и роз. При мне молодой человек рассчитался за десять букетов тюльпанов. На вопрос, кому столько красоты дос­танется, ответил, что цветов много не бывает.

#весна #цветы #8 марта #ярмарка цветов

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