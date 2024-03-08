Цветов много не бывает! Статьи 8 марта 2024 г. 2:00 103 Любовь Доброта, Шымкент Яркими весенними красками и ароматами наполнилась трехдневная ярмарка цветов, организованная накануне 8 Марта. фото автора Спрос на цветы по мере приближения Международного женского дня только возрастает. Это самый популярный подарок, получить который мечтает каждая женщина. Вот и решили в городском акимате организовать ярмарку цветов, собрав в одном месте продавцов и покупателей. Причем для участия в ярмарке пригласили не только продавцов букетов, но и любителей, занимающихся разведением садовых и комнатных растений в горшках, владельцев теплиц и питомников. Тем самым местные предприниматели получили возможность продать свой товар, а горожане смогли купить праздничный букет дешевле, чем в цветочных бутиках. Да к тому же и выбор не ограничивался только лишь букетами. Многие женщины подолгу задерживались у витрин с цветущими комнатными и садовыми растениями. – Я считаю, что цветущее растение в горшке – это лучший подарок из всех возможных, – говорит Малахат Каримова, убеждая очередную покупательницу купить ярко-красную глоксинию. – Букет на срез отцветет и все. А цветы в горшках из года в год будут разрастаться и радовать. Ваша подруга не раз вам спасибо скажет. Логично. Клиентка соглашается, тут же погружаясь в муки выбора. И я ее понимаю, потому что не просто определиться, отдать предпочтение глоксинии или все-таки купить герберу, а, может, новый сорт махровой пеларгонии или все же горшочек цикламена, буквально усыпанного цветами? Малахат Каримова 33 года выращивает садовые и комнатные цветы. Все ее растения прекрасны, ухожены, пышут здоровьем. По всему видно, что красота – это не просто следствие правильного ухода, но и безмерной любви хозяйки к делу, которому посвятила свою жизнь. Разглядывая ассортимент цветов Малахат Каримовой, с трудом верю, что такое разнообразие можно вырастить в маленькой теплице, расположенной на подворье частного дома. Обычно она торгует на базаре. Узнав же, что впервые в городе проводится ярмарка цветов, сразу решила, что примет участие. Малахат считает, что ярмарка цветов – прекрасная инициатива перед женским праздником. И предлагает ее сделать регулярной. Тогда и информированы люди будут больше, и, соответственно, покупатели проявят активность. Пока же их не очень много, но никто не уходит без покупок. И если у Малахат и таких же, как она, цветоводов-любителей покупатели в основном женщины, то цветы в букетах на срез – предпочтение мужчин. Они покупают охапки тюльпанов и роз. При мне молодой человек рассчитался за десять букетов тюльпанов. На вопрос, кому столько красоты достанется, ответил, что цветов много не бывает. #весна #цветы #8 марта #ярмарка цветов