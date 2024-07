ТТП: консолидация или монополизация? Свежий выпуск 608 По материалам из открытых интернет-источников подготовил Олег ТАРАСОВ

Еще один союз

В октябре нынешнего года произошло знаменательное событие – министры торговли 12 стран (Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония) подписали в Атланте итоговое соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), переговоры о котором велись с 2008 года. Для сведения – совокупный ВВП этих стран превышает 28 трлн долларов, что составляет почти 40% мирового ВВП.

В Вашингтоне исходят из того, что Юго-Восточная Азия стала местом, куда переместилась основная экономическая активность. И для США этот документ расширяет уже действующее Северо­американское соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу в 1994 году. ТТП предусматривает почти полную отмену таможенных пошлин между странами – участницами экономического блока, что приведет к удешевлению продукции.

По мнению специалистов, появление новой экономической архитектуры вполне логично – нескольким странам проще договориться между собой, чем идти на снижение торговых барьеров в рамках ВТО. Помимо заключения данного торгового договора со странами Азиатско-Тихоокеанского региона США также стремятся подписать соглашения по Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству. Между Европейским союзом и США продолжаются переговоры по данному вопросу.



Против кого дружат?

Столь активная экономическая экспансия Америки объясняется весьма просто, причем самим ее лидером Бараком Обамой: «Когда более 95% потенциальных потребителей нашей продукции живут за границами США, мы не можем позволить странам вроде Китая определять правила мировой экономики. Эти правила должны написать мы, открывая американским товарам новые рынки» (The Financial Times).

Впрочем, утверждается, что не США являлись инициатором создания ТТП, поскольку якобы изначально союз планировался как зона свободной торговли, которая будет открытой для всех стран – членов АТЭС. Однако, по мнению зарубежных экспертов, Китай стал проводить более агрессивную экономическую политику, активно создавать свободные экономические зоны. Также стал более заметным формат ШОС.

В последние два года Пекин, кроме того, продвигает проект Шелкового пути, который позволил бы перезапустить действующую инфраструктуру уже под контролем Китая. Естественно, что не все страны региона поддерживают эту инициативу, и в итоге Китай «отодвинули» от проекта ТТП.

США формально предлагают в ТТП равное партнерство. Америка и Япония не могут играть на демпинге, как КНР, поэтому привлекают новых партнеров через систему преференций. Транстихоокеанское партнерство, по мнению его устроителей, в своем нынешнем виде должно нейтрализовать экономическое влияние Китая, контролируя 40% глобальной торговли.

Но маловероятно, что КНР будет взирать на происходящее с конфуцианским спокойствием. Какие меры будут приниматься – остается только догадываться. Ясно одно – Пекин примет вызов США в этом экономическом противостоянии хотя бы потому, что Америка серьезно затрагивает китайские интересы.



Экспертное мнение

Впрочем, риски нового объединения связаны не только с неизбежной конфронтацией с Поднебесной. По мнению ряда экспертов, крупнейшее в истории региональное соглашение о торговле и инвестициях далеко не является тем, чем кажется на первый взгляд.

Лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Колумбийского университета, главный экономист Института Рузвельта Джозеф Стиглиц и старший экономист Института Рузвельта, приглашенный сотрудник «Инициативы за политический диалог» при Колумбийском университете Адам Херш утверждают, что, несмотря на множество разговоров о важности ТТП для «свободной торговли», в реальности это документ об установлении контроля над торговыми и инвестиционными связями стран – участниц партнерства. Это делается от имени самых влиятельных деловых лобби каждой из стран.

Они рассказали, что данное соглашение расширит права крупных фармацевтических компаний на интеллектуальную собственность (об этом стало известно из попавшей в прессу предварительной версии текста соглашения). Как ясно показывают результаты экономических исследований, аргумент, будто права на такого рода интеллектуальную собственность способствуют научным разработкам, явно слабый. Более того, условия ТТП приведут к ограничению открытой конкуренции и росту цен для потребителей в США и по всему миру.

ТТП будет контролировать торговлю на фармацевтическом рынке с помощью целого ряда неявных изменений в правилах, касающихся таких вопросов, как «привязка к патенту», «эксклюзивность данных» и «биопрепараты». В результате фармацевтические компании фактически получат право расширить – в некоторых случаях почти без ограничений – свою монополию на патентованные медикаменты, убрать с рынка дешевые дженерики (аналоги дорогих лекарств) и запретить конкурентам, обладающим «биологической схожестью», выводить новые медикаменты на рынок в течение многих лет. Именно так ТТП будет регулировать торговлю в фармацевтической отрасли, если США удастся добиться своего.

Точно также США намерены использовать ТТП для регулирования торговли в табачной отрасли. Переговоры о ТТП велись в обстановке секретности, поэтому пока неизвестно, будет ли эта сфера исключена из-под действия отдельных положений ISDS (система урегулирования споров между инвестором и государством). В любом случае проблема остается: международные обязательства такого рода затруднят выполнение национальными правительствами своих базовых функций – защиты здоровья и безопасности населения, обеспечения экономической стабильности, охраны окружающей среды.

Согласен с выводами Джозефа Стиг­лица и Адама Херша и директор по торговле Института политики и экономики (EPI) Роберт Скотт, который отмечает, что заключение соглашения по Транс­тихоокеанскому партнерству выгодно крупным корпорациям, а не простым гражданам США. Оно будет оказывать давление на заработную плату работников Америки, считает эксперт.

Расширение влияния законов США об авторских правах и патентах приведет к тому, что в остальной части TТП резко повысится стоимость жизненно важных лекарств, и доступ к ним будет ограничен для граждан с низким уровнем дохода. По словам Р. Скотта, соглашение будет способствовать увеличению передачи производства на аутсорсинг от стран партнерства в государства, не входящие в его периметр, и создаст черный ход для демпинга со стороны целого ряда стран.

Соединенные Штаты могли бы договориться об эффективном партнерстве, что не допустило бы манипуляций с валютой, привело к снижению выбросов парниковых газов, согласованному финансовому росту. Вместо этого они поддерживают гонки на выживание в рамках новых международных норм, которые в первую очередь будут играть в пользу транснациональных корпораций, получающих прибыль за счет рабочих и потребителей в Соединенных Штатах и других странах TТП, резюмирует он.



Когда в товарищах согласья нет

Ситуация еще может измениться, хоть, впрочем, и не радикально. Дело в том, что документ, о котором идет речь, должен быть одобрен законодателями государств – участников ТТП. А по данным одного из источников издания Wall Street Journal, страны еще не договорились о дополнительном пункте соглашения – защите от взаимных валютных войн внутри TТП. Да и других поводов для споров предостаточно…

К примеру, Новая Зеландия грозится выйти из соглашения, потому что недовольна тем, как Канада и США контролируют торговлю молочными продуктами. Австралии не нравится то, как США и Мексика регулируют торговлю сахаром. А США недовольны тем, как Япония регулирует торговлю рисом.

Американцы требовали новой квоты на его импорт и сокращения импортных пошлин на свинину и говядину. В свою очередь Страна восходящего солнца добивалась отмены в Америке тарифов на импорт японских машин и запчастей. Так что медленное продвижение переговоров в значительной степени объяснялось торгом между Вашингтоном и Токио.

И еще – в своих странах компании этих отраслей опираются на значительную политическую поддержку. И это лишь вершина айсберга, позволяющая понять, как именно TТП будет способствовать мерам, которые на самом деле направлены против свободной торговли. Понимая это, в самих США против заключения Транстихоокеанского партнерства выступали различные профсоюзы, по мнению которых данное соглашение приведет к росту безработицы в стране.

Договор должен быть еще одобрен конгрессом, и голосование по нему возможно только в 2016 году. При этом среди демократов и республиканцев он не пользуется большой поддержкой. Если законодатели не смогут договориться, то ратификация документа может состояться уже при новой администрации. Но совсем не факт, что при другом президенте Белый дом будет так же активно продвигать его, пишет The Huffington Post.