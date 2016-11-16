Тунгышбай Жаманкулов вернул 6 млн тенге в госбюджет – глава АДГСПК

Подозреваемый в хищении госсредств известный казахстанский актер Тунгышбай Жаманкулов вернул 6 млн тенге. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил глава государственного Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Кайрат Кожамжаров, передает корреспондент Kazpravda.kz
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По словам Кожамжарова, продюсер пообещал вернуть государству все похищенные средства.
"На сегодняшний день Тунгышбай Жаманкулов вернул около 6 миллионов тенге. Он заявил, что выплатит весь долг перед "Казахфильмом". Такое обязательство он на себя взял", – сказал Кайрат Кожамжаров, отвечая на вопрос журналистов.
Напомним, что актер Жаманкулов был задержан 2 ноября. Национальное бюро по противодействию коррупции установило факты хищения
бюджетных средств, предназначенных для съемок художественного фильма "Феникс". Из 79 млн тенге 69 млн были похищены генеральным продюсером картины Жаманкуловым. Позже он признался
в содеянном.