Туркестан получил статус Города ремесленников

Культура и общество
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Дана Аменова
корреспондент

В рамках «Особого статуса» в будущем будет субсидироваться 25% затрат ремесленников

Фото: акимат Туркестанской области

Город Туркестан получил статус «Город ремесленников» согласно Закону об «Особом статусе», в котором предусмотрена государственная поддержка для ремесленников, сообщает Kazpravda.kz 

По информации областного акимата, в рамках этого закона, город Туркестан был удостоен статуса «Города ремесленников» решением международной организации World Craft Council и согласованием Всемирного Совета Ремесел.

В феврале в Туркестан с официальным визитом прибыли члены международной организации World Craft Council и вице-президент Всемирного Совета Ремесел по Азиатско-Тихоокеанскому региону, а также эксперты из Индии, Турции и стран Юго-Восточной Азии. Они высоко оценили возможности города и встретились с акимом Туркестанской области Азимбеком Пазылбекулы.

В ходе переговоров аким города выразил намерение получить статус «Международного города ремесленников» и была подана заявка. В результате сегодня город Туркестан официально получил сертификат, подтверждающий статус «Город ремесленников».

В Туркестане ремесленное искусство гармонично развивается, сохраняя национальные традиции и сочетая их с современными тенденциями. Изделия местных мастеров, такие как керамика, отличаются своей красотой, уникальными орнаментами и высоким качеством.

В рамках статуса «Особого статуса» в будущем будет субсидироваться 25% затрат ремесленников. Также в ближайшее время планируется открытие Центра ремесленников.

#город #Туркестан #статус #ремесленники

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