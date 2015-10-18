Турция будет сбивать вторгшиеся в ее воздушное пространство самолеты
Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу пообещал, что власти без колебаний будут сбивать самолеты, нарушившие воздушное пространство страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру". Слова главы турецкого правительства приводит Reuters.
"Вчера мы сбили беспилотник. Если бы это был самолет, мы бы поступили так же. Наши правила известны. Кто бы ни нарушил наши границы, мы дадим ему достойный ответ", – подчеркнул Давутоглу.
Заявление премьер-министра прозвучало на следующий день после того, как самолеты ВВС Турции сбили неопознанный беспилотник неподалеку от границы с Сирией. В Генштабе страны подчеркнули, что больше не потерпят нарушения своих воздушных границ.
Какой стране принадлежало сбитое транспортное средство – до сих не установлено. В Вашингтоне заявили, что беспилотник был российского происхождения, однако в Генштабе РФ эту информацию опровергли. По словам начальника главного оперативного управления ведомства генерал-полковника Андрея Картаполова, все российские беспилотники, базирующиеся в регионе, находятся "либо в районах выполнения задач, либо на авиабазе".