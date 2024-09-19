Количество погибших и пострадавших при детонации устройств растет в Ливане

Руководство страны призывает своих граждан воздержаться от использования гаджетов, а также по возможности держаться от них подальше

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Как сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на данные Минздрава республики, число погибших в результате второй серии взрывов устройств связи в Ливане увеличилось до 14, ранения получили по меньшей мере 450 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения Ливана Фираса Абъяда, что очередная волна взрывов устройств связи привела к гибели 9 человек, еще 300 пострадали.

Ранее стало известно, что в Ливане начали взрываться магнитолы, рации, ноутбуки и другие гаджеты. По информации телеканала Al Hadath, в этот раз их причиной стала детонация раций, а также телефонов, приборов для снятия отпечатков пальцев и устройств, работающих на солнечных батареях и литийионных аккумуляторах.

Среди раненых также посол Ирана в Бейруте.