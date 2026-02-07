Твердый закон, справедливый порядок, ответственный гражданин

Открытая трибуна
17
Руслан Султанов, профессор Академии правосудия при Высшем судебном совете РК, кандидат юридических наук, Ержан Егембердиев, профессор Академии правосудия при Высшем судебном совете РК, кандидат юридических наук

После обретения независимости в 1991-м молодой республике предстояло совершить невозможное: в сжатые сроки создать с нуля собственную правовую систему. Задача колоссальная! Нужно было не просто перейти от плановой экономики к рынку и от однопартийности к плюрализму. Требовалось закрепить сам суверенитет, определить, кто такой гражданин новой страны, и задать совершенно новые социальные ориентиры.

Коллаж: Kazpravda.kz

В этом хаосе трансформаций единственным якорем, способным предот­вратить сползание в неуправляемость, стал принцип неукоснительного закона и порядка. Без этого не могло быть и речи ни о каком доверии между государством и обществом.

Ответом на этот исторический вызов послужила Конституция. Она должна была стать не просто сводом правил, а инструментом, который институционально оформит независимость и выразит чаяния общества о справедливом и ответственном государстве. Ее миссия – закрепить новую систему власти, расставить приоритеты развития, определить место человека в этой сис­теме и, что критически важно, поставить саму власть в четкие рамки, подчиненные закону.

Первую Конституцию независимого Казахстана принял Верховный Совет 28 января 1993 года. Это была отправная точка. До­кумент декларировал суверенитет, приоритет прав человека, принципы разделения власти. Но нельзя забывать, в каких условиях это происходило: экономический обвал, социальная растерянность, институты только зарождались. Государство «училось ходить». В такой обстановке обеспечение элементарной законности и правопорядка было вопросом выживания, а не абстрактной правовой догмой.

Перелом наступил с Конституцией 1995 года, вынесенной на всенародный референдум. Середина 1990-х – время жесточайшей турбулентности. И новая Конституция дала стране то, в чем она отчаянно нуждалась: институциональную устойчивость и четкую вертикаль власти. Она стала тем правовым каркасом, который позволил провести болезненные экономические реформы, сохранить территориальную целостность и восстановить управляемость. Принцип «Закон и Порядок» из лозунга превратился в рабочий механизм.

Однако у этой стабильности была своя цена. Конституция 1995-го сконцентрировала огромные полномочия в руках Президента и исполнительной власти. Парламент и местные советы на долгие годы оказались скорее декоративными элементами системы. Механизмы реального контроля, сдержек и противовесов работали вполсилы. Это, безусловно, тормозило развитие политической конкуренции и создавало дистанцию между властью и гражданами.

Но был ли другой путь тогда? В тот момент страна стояла перед выбором между порядком и хаосом. И Конституция-1995 выбрала порядок. Она остановила распад, дала платформу для экономической стабилизации. Ее практика, однако, со временем и показала границы этой модели. Стало ясно, что простая стабильность – это еще не развитие. Общество созрело для следующего шага – от порядка, основанного на административном контро­ле, к порядку, выстроенному на справедливости, ответственности власти и участии людей.

Последующие годы – это эволюция. Поправки 1998, 2007, 2017 годов постепенно перерас­пределяли полномочия, усиливали Парламент и местное самоуправление, укрепляли суды. Принцип «Закон и Порядок» начал медленно, но верно наполняться новым смыслом: ­порядок через верховенство ­права, а не через диктат.

Качественный скачок в этом процессе – конституционная реформа 2022 года, заявленная как шаг к Справедливому ­Казахстану. Это сознательный уход от жесткой централизации к более сбалансированной модели. Усиление Пар­ламента, возвращение Конституционного суда, избрание акимов районов, новые стандарты подотчетнос­ти власти – все это радикально меняет наполнение принципа «Закон и Порядок». Теперь закон должен быть одинаков для всех, а порядок – обеспечиваться не страхом, а справедливостью и открытостью.

Сегодняшний конституционный процесс уникален своей открытостью. Широкие общественные обсуждения, споры экс­пертов, участие граждан – это говорит о взрослении правовой культуры. Конституция перестает быть мо­нументом на бумаге и становится живым общественным договором, который люди воспринимают лично, связывая с ним качество своей жизни и уровень доверия к государству.

В фокусе дискуссий теперь – как усилить верховенство права на практике, как сделать власть еще более ответственной, как расширить реальные, а не декларативные механизмы гражданского участия. Отдельный важный пласт – защита цифровых прав, национальной идентичности, статуса языка в эпоху глобализации и искусственного интеллекта. Конституция теперь и есть тот правовой щит, который должен находить баланс между прогрессом и человеческим достоинством.

Таким образом, сегодня Конституция Казахстана выполняет двойную миссию. С одной стороны, она по-прежнему незыблемый гарант суверенитета, стабильности и базовых ценнос­тей. С другой – это динамичный ­инструмент обновления, открывающий пространство для диалога, конкуренции и ответственного участия общества в управлении.

Успех будущего Казахстана как со­временного правового государства зависит от простых вещей: уважения к Основному закону не на словах, а на деле, активной гражданской позиции и готовности каждого участвовать в его развитии. Именно в этой связке – твердый закон, справедливый порядок и ответственный гражданин – и кроется формула долгосрочного национального успеха.

#обсуждение #проект #реформа #конституция

Популярное

Все
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Креативный импульс для экономики
Высокая оценка курса реформ
От водородной энергетики до умных сетей
Обсуждены вопросы развития социальной сферы ВКО
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
Сформирован проект повестки
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
В заказчиках недостатка нет
В Приаралье ввели в строй крупную солнечную электростанцию
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Ау, отечественный инвестор!
В районе открылись новые ФАПы
Финансовый ликбез для школьников
Урожай зависит от семян
В реку слили кислоту?
Пусть зеленым будет город!
Снег Алматы привычнее песков Неома
Сказка на новый лад
Права человека как приоритет
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Самая большая ценность
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
С позиций демократического мышления
Продвигать главные ценности
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Первое в 2026 году заседание Совета ЕЭК прошло в Москве
Казахстан и Грузия расширяют сотрудничество в туризме
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какие изменения ждут Атырау?
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Нацгвардии провели турнир по бильярду

Читайте также

Вырастить поколение честных и ответственных
Преимущество однопалатного Парламента – повышение эффективн…
Новая философия модернизации страны
С позиций демократического мышления

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]