После обретения независимости в 1991-м молодой республике предстояло совершить невозможное: в сжатые сроки создать с нуля собственную правовую систему. Задача колоссальная! Нужно было не просто перейти от плановой экономики к рынку и от однопартийности к плюрализму. Требовалось закрепить сам суверенитет, определить, кто такой гражданин новой страны, и задать совершенно новые социальные ориентиры.

Коллаж: Kazpravda.kz

В этом хаосе трансформаций единственным якорем, способным предот­вратить сползание в неуправляемость, стал принцип неукоснительного закона и порядка. Без этого не могло быть и речи ни о каком доверии между государством и обществом.

Ответом на этот исторический вызов послужила Конституция. Она должна была стать не просто сводом правил, а инструментом, который институционально оформит независимость и выразит чаяния общества о справедливом и ответственном государстве. Ее миссия – закрепить новую систему власти, расставить приоритеты развития, определить место человека в этой сис­теме и, что критически важно, поставить саму власть в четкие рамки, подчиненные закону.

Первую Конституцию независимого Казахстана принял Верховный Совет 28 января 1993 года. Это была отправная точка. До­кумент декларировал суверенитет, приоритет прав человека, принципы разделения власти. Но нельзя забывать, в каких условиях это происходило: экономический обвал, социальная растерянность, институты только зарождались. Государство «училось ходить». В такой обстановке обеспечение элементарной законности и правопорядка было вопросом выживания, а не абстрактной правовой догмой.

Перелом наступил с Конституцией 1995 года, вынесенной на всенародный референдум. Середина 1990-х – время жесточайшей турбулентности. И новая Конституция дала стране то, в чем она отчаянно нуждалась: институциональную устойчивость и четкую вертикаль власти. Она стала тем правовым каркасом, который позволил провести болезненные экономические реформы, сохранить территориальную целостность и восстановить управляемость. Принцип «Закон и Порядок» из лозунга превратился в рабочий механизм.

Однако у этой стабильности была своя цена. Конституция 1995-го сконцентрировала огромные полномочия в руках Президента и исполнительной власти. Парламент и местные советы на долгие годы оказались скорее декоративными элементами системы. Механизмы реального контроля, сдержек и противовесов работали вполсилы. Это, безусловно, тормозило развитие политической конкуренции и создавало дистанцию между властью и гражданами.

Но был ли другой путь тогда? В тот момент страна стояла перед выбором между порядком и хаосом. И Конституция-1995 выбрала порядок. Она остановила распад, дала платформу для экономической стабилизации. Ее практика, однако, со временем и показала границы этой модели. Стало ясно, что простая стабильность – это еще не развитие. Общество созрело для следующего шага – от порядка, основанного на административном контро­ле, к порядку, выстроенному на справедливости, ответственности власти и участии людей.

Последующие годы – это эволюция. Поправки 1998, 2007, 2017 годов постепенно перерас­пределяли полномочия, усиливали Парламент и местное самоуправление, укрепляли суды. Принцип «Закон и Порядок» начал медленно, но верно наполняться новым смыслом: ­порядок через верховенство ­права, а не через диктат.

Качественный скачок в этом процессе – конституционная реформа 2022 года, заявленная как шаг к Справедливому ­Казахстану. Это сознательный уход от жесткой централизации к более сбалансированной модели. Усиление Пар­ламента, возвращение Конституционного суда, избрание акимов районов, новые стандарты подотчетнос­ти власти – все это радикально меняет наполнение принципа «Закон и Порядок». Теперь закон должен быть одинаков для всех, а порядок – обеспечиваться не страхом, а справедливостью и открытостью.

Сегодняшний конституционный процесс уникален своей открытостью. Широкие общественные обсуждения, споры экс­пертов, участие граждан – это говорит о взрослении правовой культуры. Конституция перестает быть мо­нументом на бумаге и становится живым общественным договором, который люди воспринимают лично, связывая с ним качество своей жизни и уровень доверия к государству.

В фокусе дискуссий теперь – как усилить верховенство права на практике, как сделать власть еще более ответственной, как расширить реальные, а не декларативные механизмы гражданского участия. Отдельный важный пласт – защита цифровых прав, национальной идентичности, статуса языка в эпоху глобализации и искусственного интеллекта. Конституция теперь и есть тот правовой щит, который должен находить баланс между прогрессом и человеческим достоинством.

Таким образом, сегодня Конституция Казахстана выполняет двойную миссию. С одной стороны, она по-прежнему незыблемый гарант суверенитета, стабильности и базовых ценнос­тей. С другой – это динамичный ­инструмент обновления, открывающий пространство для диалога, конкуренции и ответственного участия общества в управлении.

Успех будущего Казахстана как со­временного правового государства зависит от простых вещей: уважения к Основному закону не на словах, а на деле, активной гражданской позиции и готовности каждого участвовать в его развитии. Именно в этой связке – твердый закон, справедливый порядок и ответственный гражданин – и кроется формула долгосрочного национального успеха.