Творить Добро, нести Любовь

Есть в редакции «Казахстанской правды» журналистка, имя и фамилия которой на тысячу процентов соответствуют ее же кредо: «Творить Добро и нести в мир Любовь». Это наша Любовь Доброта.

Не уместится и на целой газетной полосе перечисление ее добрых жизненных поступков, воцаривших в нашем неспокойном мире Ее величество Любовь. Наберется не одна тысяча людей, которые благодаря публикациям Любови Дмитриевны смогли добиться справедливости, решить проблемы и зажить счастливо.

Такая вот она. Человек с неспокойной душой и неравнодушным сердцем. Вот только на днях закончила форменную битву с властями за клочок земли под озеленение на новой развязке в родном Шымкенте. И добилась-таки – территорию отдали не под очередную автостоянку, а под пусть небольшой, но парк, где нашлось место и ее любимым чинарам.

А чуть раньше вот так же билась она с дорожниками, абы как выполняющими свою работу, а до этого воевала со строителями, поднимала проблемы трехсменных школ и завышенных цен на продукты питания… Критиковать Люба не боится. Местные чиновники ее побаиваются, а с другой стороны – уважают за принципиальность и решительность.

...Родилась Любовь Дмитриев­на в 1962 году в Черниговской облас­ти. И до сих пор ее серд­це тысячами незримых нитей связано с рідной Україной.

Факультет журналистики тоже окончила в Украине – в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Но вот творческую судьбу связала с Казахстаном – Шымкентом и Южно-Казахстанской областью. Трудилась в газетах «Южный Казахстан» и «Панорама Шымкента». А потом была приглашена в «Казахстанскую правду», где стала представлять интересы ЮКО в качестве собственного корреспондента. Чуть позже «освоила» и другой регион – область Туркестанскую.

В «Казправду» Люба пришла в начале 90-х годов прошлого века, в то неспокойное время, когда некоторые продукты питания выдавались в стране только по карточкам, когда на магазинных полках было, как говорится, шаром покати и когда обычными в стране стали стачки и забастовки.

Основной собкоровский состав «Казправды» в ту пору составляли мужчины, и многие сомневались: а сможет ли девчонка-журналистка, представляющая такой сложный регион, как Южно-Казахстанская область, справиться?

Но сомнениям быстро пришел конец: Любовь Доброта так взялась за дело, что у многих якобы «непотопляемых» чиновников моментально зашатались кресла. Она и сейчас в числе самых лучших. Итог работы – многочисленные государственные награды, в том числе грант Президента в области СМИ.

За многолетний плодотворный труд в области журналистики ей присвоено звание «Почетный гражданин Южно-Казахстанской области».

А еще она – замечательная бабушка для своих внучек и заботливая мама. И как только все успевает?

Однажды у Любови Дмитриевны спросили: «Что бы вы посоветовали нынешним журналистам?»

– Конечно же, прежде всего любить свою работу, – ответила она. – Быть честными, открытыми и принципиальными. Это главные качества журналиста. Без них журналистика просто невозможна. Сейчас, к сожалению, журналистику заполонили люди, не имеющие профессионального образования. Но, наверное, это не беда, если у человека есть какие-то внутренние двигатели, которые заставляют его учиться на ходу и, самое главное, соизмерять каждый свой поступок, каждое слово с основополагающими человеческими принципами.

В точку!

Нынче наша Любовь Дмитриевна отмечает юбилей. И мы желаем ей крепкого здоровья, счастья и, конечно же, новых творческих удач!