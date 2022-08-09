В столице прошел благотворительный забег, посвященный исторической для отечественной медицины дате.

10 лет назад, а именно 8 августа 2012 года, в Казахстане произошел научный прорыв: была проведена первая пересадка сердца. В честь этого знаменательного дня был организован благотворительный забег «Ты – чемпион моего сердца!». Организатором выступил фонд «Центр сердца» – детище Национального научного кардиохирургического центра и Юрия Пя, знаменитого казахстанского кардиохирурга.

Участие в забеге было небесплатным, сумма взноса зависела от дистанции. Собранные деньги пойдут на развитие проектов фонда, а взамен каждому участнику выдавали стартовый набор бегуна. Принять участие могли даже дети, правда, не младше 8 лет, для них была выделена дистанция длиной 2 км.

Получился целый праздник. Рано утром в воскресенье все участники, облаченные в одинаковые жилетки из тех самых стартовых наборов, собрались в Ботаническом саду столицы. Погода порадовала свежестью, организаторы – музыкой и заготовленными развлечениями. Пока бегуны разминались (хватало среди них и детей), к собравшимся обратился доктор медицинских наук, почетный гражданин Нур-Султана Юрий Пя – человек, проведший ту самую, первую, трансплантацию сердца.

– Сегодня необычный марафон, потому что все его участники обязательно станут победителями, – поддержал спортсменов кардиохирург.

Среди бегунов оказался и сам Жанибек Успанов – первый реципиент донорского сердца в Казахстане. Уже 10 лет в его груди бьется сердце женщины, спасшей ему жизнь.