Прозвучавшая на днях новость об уходе с поста акима Талгара Кайрата Исабаева сильно удивила жителей и общест­венность Алматинской области. Дело в том, что градоначальник не успел толком проявить себя, не проработав на своей должности и полугода. Сославшись на проблемы со здоровьем, чиновник подал в местный избирком заявление об увольнении по собственному желанию. Примечательно, что Кайрат Исабаев был не назначенным «сверху», а народом избранным акимом: за него на выборах осенью прошлого года свои голоса отдали больше половины талгарцев, пришедших на избирательные участки (53,5%). С заметным отрывом фаворит выборной гонки опередил двух других кандидатов.

До прихода на госслужбу 54-летний Кайрат Каримович долгие годы работал заместителем главврача центральной районной больницы в Талгаре. До этого заведовал сельской врачебной амбулаторией – в общем, весь его трудовой путь связан со сферой медицины. Горожане знают Кайрата Исабае­ва как хорошего врача-хирурга, он трижды избирался депутатом районного маслихата.

Талгарцы стали строить догадки: в чем же настоящая причина столь внезапного ухода акима с должности? По мнению некоторых «экспертов» местного «узын кулака», виной всему межклановые разборки, кому-то более могущест­венному приглянулось кресло мэра города. Другие считают, что чиновник попросту не справился с тяжелым грузом коммунально-бытовых проблем, доставшихся ему от предшественника. Ведь чтобы решать вопросы жизнеобеспечения районного центра с 50-тысячным населением, требуется опыт крепкого хозяйственника. Тут нужны специфические знания и навыки работы в госаппарате.

Еще надо учесть, что прилегающий к Алматы Талгарский район – один из самых политизированных в Жетысу. Местные гражданские активисты и блогеры, коим несть числа, не дают покоя чиновникам. Чуть ли не каждый день они устраи­вают собрания и митинги, звонят акимам напрямую либо «атакуют» их аккаунты в социальных сетях с требованием решить ту или иную проблему, волнующую горожан и сельчан. Активистов интересует все, включая вопросы водо-, газо- и теплоснабжения населенных пунктов, асфальтирования и освещения улиц, жилищного строительства и борьбы с преступностью.

Как говорят знающие люди, именно бурная деятельность талгарских общественников, а также высокий уровень коррупции в органах власти – главные причины частой смены местных акимов. Чуть ли не каждый год чиновники покидают свои посты, на их место приходят другие, причем также на непродолжительный период.

Есть, правда, исключения из правил. К примеру, аким Панфиловского сельского округа того же Талгарского района Серик Шалов, за которого тоже проголосовало большинство избирателей на выборах летом прошлого года. И вот здесь, надо сказать, редкий случай – местные гражданские активисты, обычно выполняющие роль оппозиции к властям, стоят за своего акима горой. По их словам, Серик Токсеитович имеет большой опыт в госслужбе, а главное – работает честно, по-настоящему радеет за нужды сельчан.

Думается, для жителей Жетысу, как и других регионов Казахстана, состоявшиеся в прошлом году первые прямые выборы акимов стали большим и существенным шагом к демократизации. Избирательный процесс вызвал небывалый интерес граждан, отдававших свои голоса за кандидатов, которые знают, как решить проблемы сельчан и горожан. Ведь их предвыборные программы были составлены на основе наказов избирателей.

В свою очередь акимам, избранным народом, так же, как и другим госслужащим, необходимо работать в тесном контакте с населением, прилагать все усилия для улучшения жизни земляков, дабы оправдать их доверие. Конечно, работа не из легких, но, как говорится, назвался груздем – полезай в кузов.