Тяжелые последствия

Колонка обозревателей
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Аскар Бейсенбаев

Казахстан впервые не будет представлен на Олимпиа­де в тяжелой атлетике.

Такое довольно печальное известие пришло после публикации обновленного рейтинга Международной федерации тяжелой атлетики. В нем ни один из казахстанских штангистов не попал в топ-10 в своей весовой категории, которые, собственно, и давали путевки на предстоящие летние Олимпийские игры в столицу Франции.

Нашей последней надеждой на поездку в Париж-2024 был 23-летний Сергей Петрович. Он на прошедшей неделе выступил на лицензионном Кубке мира по тяжелой атлетике в Пхукете (Таиланд), где стал победителем группы «С» в весовой категории до 89 кг. В рывке казахстанец показал наилучший результат среди участников данной группы, взяв вес в 167 кг. В толчке набрал 196 кг и в сумме двоеборья покорил вес в 363 кг.

Но вот дальше на турнире выступили сильнейшие атлеты в этом весе в элитных группах «А» и «В», которые показали еще более высокие результаты. По итогам данного Кубка планеты Сергей Петрович поднялся на довольно почетное 12-е место в мировом рейтинге, но этого было недостаточно для участия в главных летних стартах четырехлетия.

Что уж и говорить... Все мы помним историю развития этого вида спорта в нашей стране, который в одно время поднялся до небывалых высот, но потом стремительно рухнул вниз из-за многочисленных допинговых скандалов, которые окружали сборную Казахстана (кстати, не только нас, и потому тяжелую атлетику даже собирались исключить из числа олимпийских видов). Как же мы все гордились успехами своих штангистов! Да и что скрывать, кто-то до сих пор радуется тем результатам, которые вознесли Казахстан в число элитных стран в тяжелой атлетике...

После обретения независимос­ти первые медали нам принес легендарный Анатолий Храпатый. При СССР он уже становился олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира и продолжил брать награды на олимпиадах и первенствах планеты, но уже для суверенного Казахстана. Успешно выступал и Сергей Филимонов, ставший серебряным призером Олимпийских игр в Афинах в 2004 году. Ну а потом взошла целая плеяда невероятных на тот момент новых казахстанских штангистов. Так, все помнят успех Ильи ­Ильина, уже в 17 лет ставшего чемпионом мира, а также 16-летнюю Зульфию Чиншанло, попавшую в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая чемпионка первенств планеты.

А какой был триумф на Олимпиаде-2012 в Лондоне, где казах­станские тяжелоатлеты выиграли сразу четыре золотые медали! Победителями стали Илья Ильин, Светлана Подобедова, Майя Манеза и Зульфия Чиншанло, но затем все четверо были дисквалифицированы Международным Олимпийским комитетом за применение допинга, и с тех пор нашу сборную настигла черная карма. Да, мы еще побеждали и даже в 2016 году взяли очередное «золото» на Олимпиаде в Бразилии (отличился Нижат Рахимов), но его тоже потом справедливо отняли у нас.

Нынешний плачевный результат должен стать большим уроком. Нельзя гнаться за успехами, используя неправильные методы, а тем более поощрять их – ни в каких видах спорта. Мы должны быть не только выше, сильнее и быстрее, но и в первую очередь честнее – причем не только перед мировым сообществом, но прежде всего перед самими собой.

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#тяжелая атлетика #Спорт #Париж #Олимпийские игры

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