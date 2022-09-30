Свежий выпуск Тысяча и одна судьба 30 сентября 2022 г. 0:59 Зере Торежан Писатель тысяч судеб – так называли Дукенбая Досжана коллеги. Он писал о людях и для людей. Герои его книг – представители разных профессий, слоев населения и даже временных отрезков. Но никому из них ничто человеческое не чуждо. Они любят, ошибаются, совершают грехи, пытаются противостоять вечной борьбе светлого и темного начал, которые каждый человек носит в душе. Сам Дукенбай-ага говорил: «Писать биографии от рождения до смерти – это не мое. Нельзя быть просто бытописателем, нужно брать человека в состоянии агонии души. Именно в моменты обнаженности души и раскрывается истинная, глубокая сущность человека, считал он. Широкую известность писателю принес исторический роман «Шелковый путь». Это книга, повествующая о древнем городище Отрар и нашествии Чингисхана. Произведение, полное страсти, раскрывающее тайные интриги между государствами, без преувеличения пользовалось бешеной популярностью в Советском Союзе. Привлекает оно читателей и сегодня. И не только из-за яркого сюжета. Просто каждый находит в нем ответы на свои вопросы о жизни. За описанием жизни разноголосой толпы, шумных пиров возвышается тема человечности, вечных ценностей – сострадания, добра, милосердия. Сам Дукенбай Досжан, по признанию коллег, никогда не изменял принципам добра и человечности, был хорошим товарищем, верным другом. С большой грустью вспоминал несколько лет назад товарища прозаик, известный писатель и сценарист Аким Тарази: – У него был замечательный характер. Всегда спокойный, доброжелательный, удивительно терпеливый. Знаете, он никогда не гонялся за славой и почестями. Снисходительно относился он и к злословью в свой адрес, не обращал внимания на злые языки, правильно считая, что главная оценка – это та, которую человек дает себе сам. По праву ровесника – курдаса, я всегда подшучивал над ним. Говорил, что 9 сентября родились три больших богатыря: Лев Толстой, Дукенбай Досжан и Аким Тарази. Время всех расставит по местам. Я уверен, что книги Дукенбая всегда найдут путь к своему читателю. Дукенбай-ага – лауреат Государственной премии РК и Национальной премии имени М. Ауэзова. Его имя внесено золотыми буквами в Казахскую энциклопедию и в сборник США «Люди литературы и искусства». Но ни одно звание, никакие почести не затронули его души, не оставили в ней, как это часто бывает, червоточинку спеси и повышенного самомнения. Об удивительной скромности и человечности Дукенбая Досжана говорит и председатель столичного филиала Союза писателей Казахстана Несипбек Айтов: – Весть о том, что Дукенбай Досжан ушел из жизни, застала нас врасплох. Он был одним из ярких представителей блистательной плеяды казахских прозаиков, настоящих звезд литературы, взошедших на небосклон в 60-х годах прошлого столетия. Это Абиш Кекилбаев, Мухтар Магауин, Дулат Исабеков, Анес Сарай и другие авторы. Казахская литература понесла огромную утрату. Дукенбай Досжан умел согревать светом своего творчества всех вокруг. А это дано не каждому писателю. В 1942 году на юге Казахстана, в Жанакорганском районе Кызылординской области в семье простого табунщика родился сын. Судьба уготовила ему непростую, но интересную судьбу. Подарила ему перо, посредством которого он будет возвышен. За роман «Шелковый путь» украинское издательство присудило ему престижную премию «За лучший исторический роман». Известны его романизированные автобиографии Абая и Мухтара Ауэзова. По мнению критиков, его отличало умение вглядываться в детали, склонность к созерцанию, размышлению. В строках писателя, словно отточенных по краю, слышится мелодия степи. Из звуков родной земли, детских воспоминаний, искренних порывов души и стремлений сердца и создавал Писатель свои великие произведения. Дукенбая Досжана часто называют певцом жизни, акыном, вслушивающимся в радостную и скорбную мелодию, улавливающим обертона и создающим свои напевы. «Все, о чем пишет Дукенбай Досжанов, спето вдохновенно, напряженными струнами домбры в руках акына, иными и не могут быть глаза и сердце писателя. Точность социального анализа казахской действительности, психологическая разработка характеров, сложный, звучный, узорчатый, многоцветный слог, высокие стилистические достоинства произведений Дукенбая Досжанова превращают их в яркое явление современной казахской прозы», – так когда-то охарактеризовал Олжас Сулейменов творчество прозаика. Время быстротечно. Казалось, только вчера ты общался с человеком, спрашивал совета, интересовался его мнением относительно некоторых событий. А уже сегодня приходится писать о нем в прошедшем времени: был, писал, жил. Уходят все. Рано или поздно. Но не все остаются жить в своих нетленных трудах. Не все продолжают свой разговор посредством книг. Как истинный писатель, над которым не властно время, Дукенбай Досжан будет всегда с нами, почитателями его таланта. Будет говорить с читателями через свои книги. Еще не одно поколение будет жить, примеряя на себя жизнь его героев.