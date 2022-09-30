Тысяча и одна судьба

Писатель тысяч судеб – так называли Дукенбая Досжана коллеги.

Он писал о людях и для людей. Герои его книг – представители разных профессий, слоев населения и даже временных отрезков. Но никому из них ничто человеческое не чуждо. Они любят, ошибаются, совершают грехи, пытаются противостоять вечной борьбе светлого и темного начал, которые каждый человек носит в душе.

Сам Дукенбай-ага говорил: «Писать биографии от рождения до смерти – это не мое. Нельзя быть просто бытописателем, нужно брать человека в состоянии агонии души. Именно в моменты обнаженности души и раскрывается истинная, глубокая сущность человека, считал он.

Широкую известность писателю принес исторический роман «Шелковый путь». Это книга, повествующая о древнем городище Отрар и нашествии Чингисхана. Произведение, полное страсти, раскрывающее тайные интриги между государствами, без преувеличения пользовалось бешеной популярностью в Советском Союзе. Привлекает оно читателей и сегодня. И не только из-за яркого сюжета. Просто каждый находит в нем ответы на свои вопросы о жизни. За описанием жизни разноголосой толпы, шумных пиров возвышается тема человечности, вечных ценностей – сострадания, добра, милосердия.

Сам Дукенбай Досжан, по признанию коллег, никогда не изменял принципам добра и человечности, был хорошим товарищем, верным другом. С большой грустью вспоминал несколько лет назад товарища прозаик, известный писатель и сценарист Аким Тарази:

– У него был замечательный характер. Всегда спокойный, доброжелательный, удивительно терпеливый. Знаете, он никогда не гонялся за славой и почестя­ми. Снисходительно относился он и к злословью в свой адрес, не обращал внимания на злые языки, правильно считая, что главная оценка – это та, которую человек дает себе сам. По праву ровесника – курдаса, я всегда подшучивал над ним. Говорил, что 9 сентября родились три больших богатыря: Лев Толстой, Дукенбай Досжан и Аким Тарази. Время всех расставит по местам. Я уверен, что книги Дукенбая всегда найдут путь к своему читателю.

Дукенбай-ага – лауреат Государственной премии РК и Национальной премии имени М. Ауэзова. Его имя внесено золотыми буквами в Казахскую энциклопедию и в сборник США «Люди литературы и искусства». Но ни одно звание, никакие почести не затронули его души, не оставили в ней, как это часто бывает, червоточинку спеси и повышенного самомнения. Об удивительной скромнос­ти и человечности Дукенбая Досжана говорит и председатель столичного филиала Союза писателей Казахстана Несипбек Айтов:

– Весть о том, что Дукенбай Досжан ушел из жизни, застала нас врасплох. Он был одним из ярких представителей блистательной плеяды казахских прозаиков, настоящих звезд литературы, взошедших на небосклон в 60-х годах прошлого столетия. Это Абиш Кекилбаев, Мухтар Магауин, Дулат Исабеков, Анес Сарай и другие авторы. Казахская литература понесла огромную утрату. Дукенбай Досжан умел согревать светом своего творчества всех вокруг. А это дано не каждому писателю.

В 1942 году на юге Казахстана, в Жанакорганском районе Кызылординской области в семье простого табунщика родился сын. Судьба уготовила ему непрос­тую, но интересную судьбу. Подарила ему перо, посредством которого он будет возвышен. За роман «Шелковый путь» украинское издательство присудило ему престижную премию «За лучший исторический роман». Известны его романизированные автобиографии Абая и Мухтара Ауэзова.

По мнению критиков, его отличало умение вглядываться в детали, склонность к созерцанию, размышлению. В строках писателя, словно отточенных по краю, слышится мелодия степи. Из звуков родной земли, детских воспоминаний, искренних порывов души и стремлений сердца и создавал Писатель свои великие произведения.

Дукенбая Досжана часто называют певцом жизни, акыном, вслушивающимся в радостную и скорбную мелодию, улавливающим обертона и создающим свои напевы.

«Все, о чем пишет Дукенбай Досжанов, спето вдохновенно, напряженными струнами домбры в руках акына, иными и не могут быть глаза и сердце писателя. Точность социального анализа казахской действительности, психологическая разработка характеров, сложный, звучный, узорчатый, многоцвет­ный слог, высокие стилистические достоинства произведений Дукенбая Досжанова превращают их в яркое явление современной казахской прозы», – так когда-то охарактеризовал Олжас Сулейменов творчество прозаика.

Время быстротечно. Казалось, только вчера ты общался с человеком, спрашивал совета, интересовался его мнением относительно некоторых событий. А уже сегодня приходится писать о нем в прошедшем времени: был, писал, жил.

Уходят все. Рано или поздно. Но не все остаются жить в своих нетленных трудах. Не все продолжают свой разговор посредством книг.

Как истинный писатель, над которым не властно время, Дукенбай Досжан будет всегда с нами, почитателями его таланта. Будет говорить с читателями через свои книги. Еще не одно поколение будет жить, примеряя на себя жизнь его героев.