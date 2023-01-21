У Алматинского пожарного, отличившегося во время январских событий, родилась тройня

Фото пресс-службы МЧС РК

Тройня родилась в семье старшего пожарного-спасателя специализированной пожарной части №1 Бостандыкского района Еламана Дауенова, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На свет появилось сразу три малыша, два мальчика и девочка - Әмірхан, Алихан и Аяла.

Поддержать товарища, к выписке из роддома прибыл весь второй караул СПЧ-1 и руководство Управления службы пожаротушения.

Была организована торжественная выписка, музыкальное сопровождение, аниматоры, цветы и подарки.

26-летний новоиспеченный папа Еламан Дауенов служит в противопожарной службе 7 лет. В сложные дни 5 января 2022 года, Еламан участвовал в спасательных работах и тушении пожара в многоэтажном доме по улице Абая 34.

Тогда, пожарные под руководством начальника караула СПЧ-1 Армана Садуакаса подверглись нападению бесчинствующей толпы. Не отступив, они переоделись в гражданскую одежду и прорвались к горящему дому, эвакуировали жителей с верхних этажей, а также потушили пожар. В результате чего была спасена пожилая женщина и доставлена ими в больницу.

Кроме того, по возвращению от мародеров караул отбил двух девушек, которые могли быть подвергнуты физическому насилию. Они были благополучно укрыты в расположении СПЧ-1.

За самоотверженность и отвагу, проявленную во время январских событий, Еламан Дауенов отмечен благодарственными письмами Акима города Алматы и Палаты предпринимателей.

"Когда я узнал, что у меня будет тройня, испытал шок. Мы с женой и не думали о таком подарке судьбы", - рассказал новоиспеченный отец.

Но, как говорит Еламан, будут помогать близкие, пока он сутки дежурит.

Руководством ДЧС семье оказана материальная помощь.