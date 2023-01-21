У Алматинского пожарного, отличившегося во время январских событий, родилась тройня

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Семье оказали материальную помощь. 

Фото пресс-службы МЧС РК

Тройня родилась в семье старшего пожарного-спасателя специализированной пожарной части №1 Бостандыкского района Еламана Дауенова, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

На свет появилось  сразу три малыша, два мальчика и девочка -  Әмірхан, Алихан и  Аяла.

Поддержать товарища,  к выписке из роддома прибыл весь  второй караул СПЧ-1 и руководство Управления службы пожаротушения.

Была  организована торжественная выписка,  музыкальное сопровождение, аниматоры, цветы и подарки.

26-летний  новоиспеченный папа Еламан Дауенов служит в противопожарной службе 7 лет. В сложные дни  5  января 2022 года, Еламан участвовал  в спасательных работах и тушении пожара в многоэтажном доме по улице Абая 34.

Тогда,  пожарные  под руководством начальника караула СПЧ-1 Армана Садуакаса  подверглись нападению бесчинствующей толпы. Не отступив, они  переоделись в гражданскую одежду и прорвались к горящему дому, эвакуировали жителей с верхних этажей, а также потушили пожар.  В  результате чего была спасена пожилая женщина и доставлена ими в больницу.

Кроме того, по возвращению от мародеров  караул  отбил  двух девушек, которые могли быть подвергнуты  физическому насилию. Они были благополучно укрыты в расположении СПЧ-1. 

За самоотверженность и отвагу,  проявленную во время январских событий, Еламан Дауенов отмечен благодарственными письмами Акима города Алматы  и  Палаты предпринимателей.

"Когда я узнал, что у меня будет тройня, испытал шок. Мы с женой и не думали о таком подарке судьбы", - рассказал  новоиспеченный отец. 

Но, как говорит Еламан, будут помогать близкие, пока он сутки дежурит. 

Руководством ДЧС семье оказана материальная помощь.

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