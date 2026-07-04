У «Астана Арены» временно перекроют часть дорог из-за проведения Open Air

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане 6 июля будет временно ограничено движение транспорта в районе стадиона Астана Арена в связи с проведением праздничного концерта в формате Open Air, посвященного Дню столицы, передает Kazpravda.kz.

Концерт состоится на площади перед стадионом и станет одним из центральных мероприятий праздничной программы.

«Для удобства гостей и обеспечения безопасности во время проведения мероприятия будет ограничено движение транспорта в районе стадиона «Астана Арена» - со стороны Ледового дворца «Алау» и велотрека «Сарыарка», - сообщили в акимате Астаны.

Как уточнили в городской администрации, временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности участников и гостей массового мероприятия, а также организации беспрепятственного проведения концерта.

Ограничения затронут подъездные пути к стадиону со стороны Ледовый дворец «Алау» и Велотрек «Сарыарка».