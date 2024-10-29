У «Астаны» в приоритете – чемпионат Казахстана

Во-первых, в Шымкенте «Ордабасы» проиграл столичному «Женису» со счетом 1:2, после чего главный тренер команды Кирилл Кекер, как сообщают осведомленные источники, подал прошение об отставке. Во-вторых, борьбу за чемпионство официально прекратил «Елимай» из Семея, потерпевший на выезде поражение от «Атырау» со счетом 0:1.

Теоретические шансы за два тура до окончания национального первенства на звание чемпионов имеют пять клубов (смотрите турнирную таблицу), но в реальности остались лишь две команды – алматинский «Кайрат» и столичная «Астана», причем преимущество у дружины из главного города страны.

Мы уже говорили о том, что у «Астаны» в пос­леднее время сверхтяжелый график: помимо игр в регулярном чемпионате Казахстана и Кубке Лиги страны, идут матчи и на международной арене. К сожалению, команде порой приходится делать непростой выбор, и она «пожертвовала» еврокубками, отправив на прошедшей неделе в Великобританию против «Нью-Сейнтса» из Уэльса второй состав. Но даже при этом игроки «Астаны» вполне могли пройти эту валлийскую команду, впервые выступающую на таком уровне.

И наша команда поначалу имела заметное игровое преимущество, но не воспользовалась этим. А вот игроки «Нью-Сейнтса», начавшие довольно робко, потом поверили в себя и забили нам два безответных мяча. Обидное поражение, где виноваты и тренерский штаб, и сами игроки.

Вместе с тем основной упор «Астана» сделала на домашнюю воскресную игру против «Актобе», выставив сильнейший сос­тав и закономерно победив со счетом 2:0. Тем самым столичная команда обоз­начила свою главную цель: в восьмой раз стать чемпионом Казахстана.

Помешать взять «золото» «Астане» может лишь «Кайрат», который в минувшие выходные в гостях одолел талдыкорганский «Жетысу» со счетом 2:1. Сейчас алматинцы находятся на первом месте в турнирной таблице, но провели на одну игру больше, чем астанинцы. Кайратовцам теперь надо выигрывать два оставшихся поединка против «Ордабасы» и «Атырау», а еще надея­ться на осечку «Астаны» в трех последних играх против «Атырау», «Тобола» и «Жетысу».

Также отметим, что в Туркестане «Туран» уступил кызылординс­кому «Кайсару» – 0:1, а в Караганде местный «Шахтер» сыграл вничью с петропавловским «Кызылжаром» – 1:1.