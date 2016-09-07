Спорт
У "Барыса" новый тренер
В ХК "Барыс" назначен новый главный тренер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт клуба.

"Хоккейный клуб "Барыс" сообщает, что 7 сентября 2016 года на должность главного тренера тренерского штаба ХК "Барыс" назначен Занковец Эдуард Константинович. Он имеет большой тренерский опыт в клубах КХЛ. Работал в системе клубов НХЛ", – указывается в сообщении, опубликованном на сайте.

Напомним, 6 сентября с поста главного наставника клуба был уволен Андрей Назаров

"За неудовлетворительные спортивные результаты попечительским советом корпоративного фонда "Фонд социальных проектов" 6 сентября 2016 года принято решение о досрочном прекращении трудового договора с тренерским штабом ХК "Барыс" во главе с главным тренером Андреем Назаровым", – говорится на официальном сайте клуба.

Одним из неудовлетворительных результатов стал проигрыш "Барыса" во всех трех матчах регулярного чемпионата текущего сезона. Команда занимает последнее место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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