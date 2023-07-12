У «Байконурэнерго» – главного в городе работников космодрома поставщика тепла, электроэнергии и горячей воды – арестовали расчетные счета

Напомним, город Байконыр существует в условиях аренды Российской Федерацией, и администрация здесь российская, юрисдикция тоже РФ. В городе проживает 73 тыс. жителей, из них около 40 тыс. – с казахстанским гражданством.

Свой нынешний финансовый крах в «Байконурэнерго» объясняют долгами потребителей. Достаточно сказать, что задолженность горожан перед коммунальным предприятием за поставленные тепло, элект­роэнергию, водоснабжение и услуги канализации составляет более 882 млн рублей, из них задолженность населения – более 596 млн рублей.

Возможные «веерные» отключения света, ограничения по горячей воде и срыв отопительного сезона жители города сегодня широко обсуждают в соцсетях и на улицах. И они видят две причины всего произошедшего с «Байконурэнерго».

– За коммунальные услуги мы платим по российским тарифам, – рассказывает пенсионер Олег Ким. – А они в разы выше, чем казахстанские. Получается, мы, казахстанцы, живем на территории Кызылординской области, а тепло, вода, свет у нас в два с лишним раза дороже, чем в среднем по республике.

Пенсионеры, к примеру, за коммуналку отдают половину пенсии. Работающим тоже не легче. Хорошо живут только те семьи, у кого кто-то из домашних работает на предприятиях «Роскосмоса», там оклады нормальные. А кто в рядовых организациях трудится, те 18–20 тыс. рублей получают. Если за коммуналку отдавать все и вовремя, останешься голодным. А кроме еды еще много чего человеку надо! Вот и копятся у людей долги…

Многие считают, что к коллапсу в «Байконурэнерго» привела слабая работа городской администрации.

– У нас все квартиры муниципальные, – поясняет местная жительница Лидия Иванова. – То есть их можно получить, только имея разрешение на проживание в городе и по договору социального найма. И, уезжая, освободить. Сдать в аренду или заселить кого-то постороннего нельзя. Но это только говорится так! В каж­дом многоэтажном доме есть квартиранты, а всем известно, что это самые злостные неплательщики. Навалом и пустующих квартир. Люди уезжают и просто бросают их, не потрудившись сдать обратно в жилищный фонд. Нет нормального, строгого поквартирного учета жилья. Налицо правовой нигилизм населения в обращении с муниципальной жилплощадью. Много в городе и «понаехавших», чьих-то родственников из аулов, которые тоже где-то живут, пользуются светом, водой. Это вообще неучтенные люди, не имеющие разрешения на проживание в Байконыре. И не приходится удивляться, что однажды коммунальный монополист, который и потребителей-то всех своих толком не знает, рухнул.

Кстати, согласно договору аренды космодрома «Байконур» и города Байконыра в его составе городскую инфраструктуру содержит Российская Федерация, она же обеспечивает функционирование коммунальных предприятий. Байконыр – город дотационный, сам он почти­ не зарабатывает. И здесь уместно задаться воп­росом: куда смот­рит Москва?

Как отмечается в релизе администрации города о ситуации с «Байконурэнерго», там на протяжении ряда последних лет неоднократно обращались в уполномоченные федеральные органы, Минфин, Министерство экономического развития РФ, а также к председателю Правительства РФ с письмами о необходимости разрешения сложившейся ситуации. Однако вопрос до настоящего времени не решен.