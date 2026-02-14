Региональный фронт-офис Aqmola Invest, созданный по решению акима­та Акмолинской области более года назад в столице для сопровождения инвестиционных проектов и оказания услуг по принципу «одного окна», переехал в новое, более просторное помещение, сообщила пресс-служба облакимата.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Глава области Марат Ахметжанов поблагодарил акимат Астаны за предоставленное здание. По его словам, в рамках поручения Президента по стимулированию на местах инвес­тиционной активности и развитию инфраструктуры в Астанинской агломерации создана индустриальная зона республиканского значения AQMOLA.

Здесь планируется запуск новых инвест­проектов на общую сумму около двух триллионов тенге. Новый офис позволит в более комфортных условиях проводить работу с инвес­торами.

Aqmola Invest и управляющая компания индустриальной зоны AQMOLA объединили усилия, чтобы в условиях цифровизации создать единое информационное пространство. Во фронт-офисе инвесторы могут быстро получить актуальную информацию о земельных ресурсах и инвестиционных возможностях региона.

Как отметил директор по развитию ТОО «GQ Resort» Магжан Кыс­таубаев, посетивший фронт-офис по новому адресу, его компания намерена развивать экотуризм в соседствую­щем со столицей регионе.

– В Aqmola Invest мы получили необходимую информационную поддержку, в том числе сведения о программах кредитования, встретились с представителями областного управления туризма, – рассказал бизнесмен.