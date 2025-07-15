Этот памятник – не просто художественная композиция, а визуальный манифест наследия, оставленного древними ботайцами. Именно на этой земле более 6 тыс. лет назад произошло событие, изменившее ход истории: первое одомашнивание лошади. Поселение Ботай стало научной сенсацией и одним из ключевых доказательств того, что именно здесь зародились истоки кочевой цивилизации.

Динамичная поза бронзового всадника ассоциируется с пробуждением духа степи и древней цивилизации. Монумент подчеркивает глубокую связь региона с этим первобытным достижением и служит напоминанием о силе и мудрости предков.

Аким Петропавловска Серик Мухамедиев пояснил, что памятник станет визитной карточкой Северо-Казахстанской области.