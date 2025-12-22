Фото: t.me/aqorda_resmi

Эту инициативу Президент Казахстана озвучил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в Санкт-Петербурге. Глава государства подчеркнул, что Евразийский экономический союз уверенно вступил во второе десятилетие своего развития, отметив, что, согласно ожиданиям, в 2025 году совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличится на 2%. О факторах, которые способствовали сохранению позитивной экономической динамики союза, – в интервью с российским экономистом и финансовым аналитиком Александром Разуваевым.

– Александр Юрьевич, как Вы оцениваете участие Президента Касым-Жомарта Токаева в заседании ВЕЭС в Санкт-Петербурге с точки зрения укрепления позиций Казахстана в рамках Евразийского экономического союза?

– Мне кажется, Казахстан в целом имеет одни плюсы. Все знают, по крайней мере в России, что идея создания Евразийского экономического союза вышла именно из РК, и, соответственно, участие просто необходимо. Заодно можно подвести итоги года, и, надо сказать, они оказались неплохими. Слава Богу, нас миновали пандемии, супервойны и так далее. Более того, господин Лукашенко на заседании ВЕЭС выделил как раз именно господина Токаева и Путина. Я думаю, это был не просто политес, а проявление уважения, учитывая вклад каждой республики в развитие единой экономики Евразии.

Россия часто мыслит глобально, в последние годы её повестка во многом завязана на украинский конфликт. Казахстан же больше ориентирован на континентальное мышление, в плане Евразии. Это касается прежде всего ЕАЭС, а также если посмотреть шире, Китая и других азиатских стран. Если говорить о различных инициативах по развитию, экономической интеграции и цифровизации, то во многом именно Казахстан является инициатором многих направлений в рамках Евразийского экономического союза.

По словам Президента Касым-Жомарта Токаева, несмотря на глобальные потрясения последних лет ЕАЭС удалось сохранить позитивную экономическую динамику. Согласно прогнозам, в ближайшие два года рост ВВП стран союза приобретёт устойчивый характер, ожидается, что в 2025 году он увеличится на 2%. Так что главная задача – и дальше укреплять экономический потенциал интеграционного объединения.

– Какие приоритетные направления работы ЕАЭС на 2026 год, по Вашему мнению, наиболее важны для Казахстана и какова может быть роль страны в их реализации?

– Я очень надеюсь на завершение украинского конфликта и на снятие санкций. Это позволит – как в двухстороннем плане, так и в рамках Евразийского экономического союза – ускорить сотрудничество между Казахстаном и Россией. В первую очередь речь идёт о нефтяной отрасли, сфере услуг и всём, что связано с цифровизацией. Мы уже знаем, что Казахстан использует цифровую валюту внутри страны. Посмотрим, можно ли будет масштабировать этот опыт дальше. И, конечно, я надеюсь, что постепенно майские казахско-российские исламские финансовые форумы будут переходить к формату полноценных бизнес-форумов, где принимаются конкретные решения.

– Рост экономики РК в уходящем году превысил 6%. По Вашему мнению, что этому способствовало и какие имеются перспективы?

– Если говорить про текущий год, я бы прежде всего выделил цифровизацию и очень хороший инвестиционный климат, созданный в РК. Перспективы на следующий год зависят от многих факторов. Я надеюсь на снятие санкций с России – ближайшего и крупного соседа Казахстана. Если российская экономика начнёт расти не на нынешний 1%, а на 4%, это вызовет увеличение спроса, и казахстанская экономика тоже будет расти.

– Как Вы оцениваете роль Казахстана в обеспечении экономической устойчивости ЕАЭС на фоне глобальных потрясений последних лет?

– Крайне положительно. В этом году по ВВП на душу населения Казахстан обошёл Россию. Инвестиционный климат – очень хороший, прекрасная переговорная площадка. И, как я вам уже говорил много раз: Казахстан открыт для всего хорошего. С начала военного конфликта в России многим представителям умственных профессий стало очень трудно зарабатывать. Соответственно, наши брокеры, аналитики, архитекторы, айтишники – уехали в Алматы и в Астану. Их там приняли, и они без проблем нашли работу. Русский язык там хорошо воспринимается. У знакомого сын работает у застройщика алматинского глобального, который строит и в Узбекистане, и в Азербайджане. Всё, парень сказал отцу: «я женюсь, не обижайся, я останусь здесь жить». Будь я помоложе лет на 20, я бы, может быть, тоже подумал....

– Касым-Жомарт Токаев считает, что ЕАЭС способен претендовать на роль мирового транспортно-логистического узла. Какие перспективы это несёт для союза?

– Это бакшиш, потому что маржа этих операций очень высокая. И опять-таки – политический статус. Потому что это показывает важность страны в глобальной экономике и глобальном мире. Выступая на заседании ВЕЭС, Президент Токаев подчеркнул, что через территории государств ЕАЭС пролегают важнейшие международные коридоры, такие как Западная Европа – Западный Китай, Север – Юг, Транскаспийский международный транспортный маршрут. Большое значение в данном направлении имеют усилия Казахстана, который совместно с зарубежными партнёрами активно развивает сеть международных мультимодальных логистических центров.

– Насколько важно для ЕАЭС развитие морской инфраструктуры Казахстана на Каспии в контексте укрепления транзитного потенциала региона?

– По мнению Президента Токаева: «Современные контейнерные хабы в основных портах Каспийского моря способны обслуживать растущие объёмы грузоперевозок». Поэтому лидер Казахстана призвал коллег ускорить вступление в силу Соглашения о судоходстве. Документ должен придать импульс укреплению транзитного потенциала всех участников интеграционного объединения. Соответственно, развивать Каспий в рамках ЕАЭС – это очень правильная и важная задача. Моя позиция – что развитием Каспием, инвестициями и так далее должны заниматься только страны бассейна: Казахстан, Россия, Азербайджан, Иран. Не совсем понятно, сколько там нефти, цифры разные. Но это и курорты, и много чего ещё. Необходимо сделать так, чтобы туда было интересно ездить и тратить деньги.

– Хотелось бы узнать Ваше мнение об итогах первого десятилетия Евразийского экономического союза с точки зрения влияния на экономику Казахстана и региональное сотрудничество?

– В целом рынок более-менее сформировался. К сожалению, как только были подписаны соглашения, Россия попала под санкции. Но я надеюсь, что мы всё же придём к единой валюте – евро или алтыну, как это было прописано. И что Евразийский центральный банк будет находиться в Алматы. Единственное, я надеюсь, что такого в Казахстане нет, в России идут очень жёсткие интернет-дискуссии: а что должно быть изображено на евразийской валюте? Я думаю, может быть, главы центробанков, правительств, президенты сядут и решат, какие личности могут быть на евразийском евро, чтобы никого не задеть.

– Какие шаги необходимо предпринять странам ЕАЭС для реализации промышленного потенциала?

– Снижение инфляции и ключевой ставки будут способствовать притоку инвестиций и созданию более благоприятного инвестиционного климата в регионе. Если санкции с России снимут и процентные ставки снизятся, многие российские компании с наличными ресурсами будут искать привлекательные площадки для вложений.

– Что Вы думаете о стремлении Казахстана и стран Союза к расширению экономических связей со странами Глобального Юга, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока? Может ли это изменить расстановку сил в мировой торговле?

– Конечно. Казахстан воспринимают как азиатскую страну. Соответственно, есть большой смысл развивать прочные связи со странами Глобального Юга и одновременно – в рамках Организации тюркских государств.