У около четырех тысяч шымкентцев онкозаболевания выявлены на ранней стадии

Здравоохранение
133
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

По словам врачей, раннее выявление заболеваний позволило пациентам своевременно начать лечение. Это — второй шанс для тысяч людей, спасенные жизни и судьбы

Фото автора

Благодаря скрининговым обследованиям с начала года в Шымкенте удалось выявить онкологические заболевания на ранней стадии у около 4 тысяч человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой  на городской филиал Фонда ОСМС

Бесплатные профилактические осмотры, осуществляемые в рамках обязательного социального медицинского страхования позволили диагностировать рак молочной железы и шейки матки у 3 391 женщины, а также колоректальный рак — у более чем 500 пациентов.

«Полученные результаты в очередной раз подтверждают важность скринингов, так как своевременное обследование может сыграть решающую роль в борьбе с тяжелыми заболеваниями. Кроме онкопатологий, с начала года в ходе скринингов у почти 6 тыс. человек были выявлены болезни сердечно-сосудистой системы, а у более 1 000 шымкентцев — сахарный диабет и глаукома», - отметили в филиале Фонда. 

В целом скрининг позволяет на ранней стадии выявить такие заболевания как поведенческие факторы риска; артериальную гипертонию; ишемическую болезнь сердца и сахарный диабет; глаукому; рак шейки матки; рак молочной железы и колоректальный рак; вирусные гепатиты В и С. Обследования проводятся среди детей от новорожденных до 18 лет; взрослых в возрасте от 30 до 70 лет и группах риска.

Напомним, что согласно изменениям в закон об ОСМС, онкологические скрининги с 2026 года перейдут в перечень ГОБМП и станут бесплатными для всех граждан независимо от их статуса застрахованности в системе ОСМС.

 

#онкология #скрининг #заболевания

Популярное

Все
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
Крупнейший энергопроект региона
Almaty Circus Festival собрал мастеров из 15 стран
Сабантуй в Мамлютке
Более 500 тыс. детей получат помощь
Новый Дом культуры для сельских талантов
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
Модернизация электросетей
Там, где падают метеориты и пахнет соснами
К настольному теннису растет интерес
Древний Жанкент: на пороге новых открытий
Пока делал кеспе, узнал все про қазақша ет
История, которую едва не стерли
Изживая комплекс экономического захолустья
Повысить качество воспитательной работы
Не зубрить!
Главный тренер
Горячо!
Пока пел кобыз Коркыта...
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта
Втрое увеличилось количество центров поддержки семьи
Скрытый патруль против лихачей
Находившегося в международном розыске казахстанца задержали в Египте
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
Сносят ветхие и восстанавливают старые дома
Огромная очередь выстроилась в Берлине за Лабубу
Совместно с китайской корпорацией в РК запускают производство УЗИ-аппаратов
Армия вооружилась «цифрой»
Гранты на правовую и социальную помощь
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла
Молодежь «Жасыл Ел» собрала 18 мешков мусора в парке Астаны
Стартовала уборка озимой пшеницы
Бронзовое трио из Казахстана
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
Сенатор Жанболат Жоргенбаев отметил важность системного подхода к развитию приграничных территорий

Читайте также

Круглосуточные полицейские посты установили в шести больниц…
Достижения Казахстана в борьбе с сердечно-сосудистыми забол…
Неизвестную группу крови обнаружили у жительницы Индии
Четыре человека погибли от поедающей плоть бактерии в США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]