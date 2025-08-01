По словам врачей, раннее выявление заболеваний позволило пациентам своевременно начать лечение. Это — второй шанс для тысяч людей, спасенные жизни и судьбы

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Благодаря скрининговым обследованиям с начала года в Шымкенте удалось выявить онкологические заболевания на ранней стадии у около 4 тысяч человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской филиал Фонда ОСМС

Бесплатные профилактические осмотры, осуществляемые в рамках обязательного социального медицинского страхования позволили диагностировать рак молочной железы и шейки матки у 3 391 женщины, а также колоректальный рак — у более чем 500 пациентов.

«Полученные результаты в очередной раз подтверждают важность скринингов, так как своевременное обследование может сыграть решающую роль в борьбе с тяжелыми заболеваниями. Кроме онкопатологий, с начала года в ходе скринингов у почти 6 тыс. человек были выявлены болезни сердечно-сосудистой системы, а у более 1 000 шымкентцев — сахарный диабет и глаукома», - отметили в филиале Фонда.

В целом скрининг позволяет на ранней стадии выявить такие заболевания как поведенческие факторы риска; артериальную гипертонию; ишемическую болезнь сердца и сахарный диабет; глаукому; рак шейки матки; рак молочной железы и колоректальный рак; вирусные гепатиты В и С. Обследования проводятся среди детей от новорожденных до 18 лет; взрослых в возрасте от 30 до 70 лет и группах риска.

Напомним, что согласно изменениям в закон об ОСМС, онкологические скрининги с 2026 года перейдут в перечень ГОБМП и станут бесплатными для всех граждан независимо от их статуса застрахованности в системе ОСМС.