У Посольства Нидерландов в Астане приспущен флаг

Временно Поверенный в делах Королевства Нидерландов в Казахстане Вилко Роггенкамп приспустил флаг у здания посольства в Астане в связи с трагедией, случившейся накануне в Украине, сообщает Kazpravda.kz. Ранее сообщалось, что в крушении Boeing 777 погибли 143 подданных Королевства.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сделал заявление относительно авиакатастрофы: "Я глубоко шокирован драматическими новостями об авиакатастрофе, произошедшей с самолетом Малазийских авиалиний, следовавшим рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур через территорию Украины. Многое остается неясным относительно причин и обстоятельств крушения. Я обсудил происшедшее с президентом Украины. В данный момент я возвращаюсь в Нидерланды, чтобы следить за ситуацией из Гааги. Наши мысли с тем, кто был на борту самолета и их семьями и друзьями".

Временно Поверенный в делах Королевства Нидерландов в Казахстане Вилко Роггенкамп в интервью порталу Kazpravda.kz прокомментировал случившееся следующим образом: "Это ужасная трагедия как для Нидерландов и Малайзии, так и для еще 8 стран, граждане которых погибли в этой катастрофе. Это поистине "черный" день для нас. Министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманс в своем выступлении по этому вопросу подчеркнул, что по факту данной трагедии должно быть проведено независимое расследование. Следователи и специалисты по чрезвычайным ситуациям должны иметь беспрепятственный доступ на место происшествия. В разговоре со своим украинским коллегой министр Тиммерманс предложил Украине всяческую помощь, в том числе направить группу экспертов-криминалистов из Нидерландов для работы с останками погибших".

Самолет Malaysia Airlines рухнул на территории Украины 17 июля. На его борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все погибли. Соболезнования от всего народа Казахстана и от себя лично премьер-министру Малайзии выразил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Официальная Астана вновь призвала стороны, вовлеченные в противостояние на востоке Украины, к скорейшему прекращению огня и нахождению решения противоречий мирным способом. Казахстанцев на борту самолета не было.