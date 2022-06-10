У премии “Грэмми” появилось пять новых номинаций

У музыкальной премии“Грэмми” появилось пять новых номинаций. Об этом в четверг, 9 июня, говорится на сайте Национальной академии искусств и науки звукозаписи США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

С 2023 года музыканты смогут получить премию “Грэмми” в следующих номинациях: Лучший автор песен (уточняется, что будут отмечены авторы, которые не являются исполнителями или продюсерами); Лучшее исполнение в жанре “альтернатива”; Лучшее исполнение в жанре “американа”; Лучший саундтрек к видеоиграм и другим интерактивным медиа; Лучший поэтический альбом.

Также отмечается, что будет введена новая награда за особые услуги — “Лучшая песня за социальные изменения”. Ее будут вручать за тексты музыкальных композиций, которые затрагивают “актуальную социальную проблему и способствующие пониманию, миростроительству и сопереживанию”.

Ранее, 4 апреля, композиция Leave The Door Open, которую исполнил рэп-дуэт Silc Sonic (артисты Bruno Mars и Anderson), стала победителем музыкальной премии “Грэмми” в номинации “Песня года”.

64-я церемония “Грэмми” впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции прошла в полноценном формате в Лас-Вегасе (штат Невада). При этом церемония вручения была перенесена на более поздний срок из-за распространения Омикрон штамма. Изначально она должна была пройти 31 января в Лос-Анджелесе на сцене Staples Center.

Ведущим премии стал комик, актер и телеведущий Тревор Ноа, о чем еще в декабре прошлого года сообщил глава Академии звукозаписи Харви Мейсон.

В ноябре были объявлены номинанты “Грэмми”. В категории “Лучшая запись года” в числе прочих были номинированы шведский поп-коллектив ABBA, американские исполнители Джон Батист, Билли Айлиш, Оливия Родриго и канадский поп-певец Джастин Бибер.