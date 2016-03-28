Праздник для алматинцев подготовили Ассамблея народа Казахстана, акимат города Алматы и Ассоциация корейцев Казахстана, посвятившие его приближающемуся 25-летию Независимости нашей страны. Самое активное участие в фестивале приняли федерации по национальным видам спорта и восточным единоборствам.

Всегда очень интересно наблюдать за выступающими в одной показательной программе мастерами казак куресi, каратистами, таэквондистами, ушуистами, а на этот раз перед зрителями предстали последователи не менее десяти направлений боевого искусства. Так или иначе, большинство из этих единоборств болельщикам уже известны. Многие испытывают огромное уважение к мастерам айкидо (спасибо несравненному Стивену Сигалу), как по мановению палочки разбрасывающим соперников по разным углам ковра, с затаенным дыханием смотрят на жестких каратистов и таэквондистов, разбивающих ногами деревянные дощечки и руками – высокие конструкции из кирпичей. Ушу – совсем другая песня: с яркими нарядами, сверкающими лезвиями сабель...

Одним словом, с вкладом в мировое боевое искусство Кореи, Китая и Японии мы уже давно знакомы, но в последнее время все больше стран «поднимают» из глубины веков свои боевые приемы, стряхивают с них пыль, обобщают знания и опыт, предлагая миру новые, совершенно уникальные боевые системы. Широкое международное признание в последние десятилетия получили казахская национальная борьба и бразильская капоэйра, на фестивале алматинские зрители впервые увидели зажигательное выступление мастеров узбек жанг санъати, причем в исполнении как раз родоначальников этого нового боевого искусства, доведенного нашими южными соседями до совершенства.

Полтора часа пролетели как один миг. Перед началом этого шоу организаторы наградили ветеранов казахстанского спорта ценными подаркам. Зрители еще раз увидели прославленных в прошлом атлетов и тренеров Мая Хвана и Алексея Атаева, Акешая Джайлаубекова, Валерия Троицкого, Владимира Угренинова и многих других.

Праздник восточных видов единоборств после окончания фестиваля был продолжен. В спорткомплексе «Достык» начался VIII чемпионат Азии по таэквондо (ИТФ) с участием команд из 17 стран.