​У священного огня

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Валерий МЕРЦАЛОВ

После того как к Вечному огню легли цветы и венки, ветераны вместе с акимом области прошли от обелиска до театральной площади, где уже вовсю разворачивалась череда торжественных мероприятий. Для них, одолевших тысячи фронтовых верст, теперь и этот путь – достижение. Немного их осталось среди нас.

Но нет, время не властно над героическим поколением: следом двинулся «Бессмертный полк», и казалось, конца не будет ему. За годы войны в Красную армию из области были призваны 74,2 тыс. человек (из Петропавловска – 26,8 тыс.), вернулся лишь каждый второй североказахстанец и каждый третий петропавловец. Но в этот день они снова с нами, в едином строю с наследниками боевой славы. Создавалось полное впечатление, что, как и 9 мая 1945-го, весь город вышел на улицы.

Торжества проводились также на цент­ральной площади, в Парке Победы и ПКиО, единой площадкой стала практически вся центральная улица, где особенно примечательные композиции развернули библиотека им. С. Муканова и историко-краеведческий музей. Например, «12 улиц города Петропавловска, носящие имена героев Великой Отечественной войны», а всего 55 североказахстанцев в сражениях с фашизмом были удостоены звания Героя Советского Союза, 11 стали полными кавалерами ордена Славы. Целый квартал заняла театрализованная площадка «Мы помним славные победы».

Полевой лазарет, оружие времен Великой Отечественной, «минное поле», придорожный указатель, какие ставили вдоль фронтовых дорог, – все это наследники славы воспринимали как нечто лично пережитое: крепка их память. Для них плакат «Все для фронта, все для победы» – живая часть истории родного края: в лихолетье Петропавловск принял два десятка эвакуи­рованных заводов и предприятий. Для наглядности: завод им. В. Куйбышева начал разгружать станки в ноябре 1941-го, а уже в феврале 1942-го рабочие выдали первую продукцию для фронта, всего же за годы войны объем промышленного производства в регионе возрос почти в три раза.

Недоедая, недосыпая, живя в холоде, люди отправляли на фронт эшелоны продовольствия, подарков, громили врага построенные на собранные североказахстанцами средства танковая колонна «Североказахстанский колхозник» и самолет «Боевые подруги». Такое не забывается, не потускнеет благодарная память о людях, не щадивших себя ради спасения мира от фашистской чумы.

Великой ценой досталась победа, наз­ванная праздником со слезами на глазах. Но это и слезы гордости, веры в себя. Весь день продолжались песни и танцы, цвели улыбки, а завершились торжества много­цветием салюта.

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