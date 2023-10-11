Убийство 5-летней туркестанки: экс-глава Сарыагашского райсуда получил новую должность

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Новую должность получил экс-глава Сарыагашского районного суда Нурказы Шетенов, вынесший мягкий приговор убийце 5-летней девочки в Туркестанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Указом президента от 6 октября 2023 года №367 Нурказы Шетенова освободили от должности председателя Сарыагашского районного суда, сохраняя за ним должность судьи этого суда", – сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, что Верховный суд провел служебную проверку по вынесенному в мае 2023 года незаконному приговору убийце и насильнику 5-летней девочки. По итогам инициирован вопрос освобождения председателя Сарыагашского районного суда от занимаемой должности.

7 сентября в Высший судебный совет поступило заявление Н.Б. Шетенова об освобождении его от занимаемой должности председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области по собственному желанию.

Напомним, 13 июля 2023 года в Сарыагашском районе Туркестанской области был обнаружен труп малолетней девочки с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый житель района Г., который только в мае 2023 года был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью к 3 годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Президент РК поручил тщательно разобраться в обстоятельствах дела и рассмотреть законность вынесенного в текущем году Г. приговора.

В Туркестанском областном суде в свою очередь обосновали приговор в виде ограничения свободы убийце.

Позже Генпрокуратура принесла на этот приговор кассационный протест об ужесточении наказания и назначении лишения свободы.

Насильнику и убийце 5-летней девочки дали пожизненный срок.