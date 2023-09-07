Пожизненный срок дали насильнику и убийце 5-летней туркестанки

В Шымкенте вынесли приговор педофилу-убийце 5-летней девочки. Его приговорили к пожизненному заключению, химической кастрации, также он обязан выплатить моральный ущерб, передает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR .

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Он будет отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности.

Родственников девочки на процесс не пустили. Приговор пока не вступил в законную силу и еще может быть обжалован.

Напомним, в июле Казахстан повергла в шок новость о зверском изнасиловании и убийстве 5-летней девочки. 13 июля девочка пропала, ее искали всем селом. По камерам видеонаблюдения жители увидели, что малышка не уходила далеко от дома.

Подозрения пали на соседа. Дом 48-летнего мужчины обыскивали два раза, но найти тело удалось только в третий.

По словам брата девочки, все тело ребенка было в ножевых ранениях, а лицо – в синяках.

Убийца-педофил ранее уже отсидел почти 10 лет за убийство, а в начале мая 2023 года был приговорён к 3 годам ограничения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручение генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии.