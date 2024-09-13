Убийство подростка в Актюбинской области: Динара Закиева доложила о результатах проверки

Происшествия
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Дана Аменова
корреспондент

Детский омбудсмен изучила ситуацию на месте после гибели подростка в селе Копа, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: facebook.com/dinara.zakiyeva

На своей странице в Facebook Динара Закиева рассказала о том, что съездила в село Копа Актюбинской области для выяснения обстоятельств гибели мальчика и проверки ситуации в школе.

Омбудсмен на месте изучила работу всех служб, включая психолога, социального работника школы и инспектора по делам несовершеннолетних (ИДН), вместе с районным прокурором провела анонимный опрос учащихся, а также проанализировала анкетирование, проведённое психологом в прошлом году.

«Было выявлено, что в школе среди детей существует так называемая «система», по которой старшие «воспитывают» младших, а также признаки вымогательства и другие проблемы, требующие срочного вмешательства. Все эти результаты представила акиму района, школе и местной полиции, так как в начале встречи все эти факты отрицались. Отрицание проблемы, пассивный подход ведёт к отсутствию работы по устранению причин и индивидуальной профилактике, что может привести к таким страшным последствиям. После, встретилась с акимом области и прокурором области  для обсуждения внедрения системных решений. К сожалению, проблема буллинга и преступности среди несовершеннолетних остаётся актуальной во всех регионах, что требует комплексного подхода с акцентом на профилактику», – уточнила уполномоченный по правам ребенка в РК.

Также она добавила, что есть несколько вопросов, решение которых принципиально важно для создания целостной системы защиты прав детей и профилактики правонарушений. По ее словам, важно вернуть в каждую школу инспектора по делам несовершеннолетних. Ранее в каждой школе был свой инспектор, что дало положительные результаты. Позже большинство инспекторов перевели в подразделения участковых.

«В Темирском районе, где находится село Копа, на 27 школ приходится всего 3 сотрудника ИДН, при этом расстояние между сёлами составляет до 2–3 часов езды. В области 430 школ, а сотрудников ИДН всего 60, что влияет на недостаточную информированность о ситуации в школах и на рост правонарушений среди детей», – проинформировала она.

Кроме того, работа в регионах показывает, что на местах фактически отсутствует орган, ответственный за защиту прав детей и координацию всех необходимых мер, который обладает контрольными функциями и работает на результат по каждому случаю.

«КДН является комиссионным органом, где члены комиссии загружены основной работой, органы опеки входят в состав управления образования и зачастую больше привлекаются к работе образования, не связанной с защитой прав детей, а также не могут контролировать происходящее в школах. В этой связи мы сейчас работаем над вопросом выделения органов опеки из управлений образования в отдельные структуры — департаменты либо управления по охране прав детей», – сообщила Динара Закиева.

По ее мнению, школы сейчас скрывают нарушения, чтобы сохранить свой имидж, ведь наказывают в итоге их. В этой связи, считает она, необходимо передать соцпедагогов в ведение департаментов/управлений по охране прав детей (при их создании).

Это позволит им заниматься исключительно вопросами детей, изучая условия жизни каждого ребёнка, а при необходимости передавать семью в сопровождение центров поддержки семьи, а также информировать о выявленных сигналах вышестоящие органы.

«Также принципиально важно законодательно закрепить нормативы по количеству сотрудников органов опеки: 1 сотрудник на 5 тысяч детей. Сейчас, например, в некоторых городах на 450 тысяч детей приходится всего 5 сотрудников, то есть один на 90 тысяч детей», – заключила она.

Напомним, конфликт между школьниками в селе Кенесту Темирского района закончился убийством ученика девятого класса Копинской средней школы. Генпрокурор Берик Асылов взял дело на личный контроль. 

После трагической гибели школьника в селе Копа директор местной школы был уволен. Двое несовершеннолетних подозреваемых арестованы на два месяца.

 

 

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