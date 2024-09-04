Генпрокурор взял на личный контроль дело об убийстве школьника
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Об этом Берик Асылов проинформировал в социальной сети X, сообщает Kazpravda.kz
Генеральный прокурор РК выступил с заявлением по поводу резонансного убийства подростка.
«Расследование уголовного дела по факту смерти школьника в поселке Копа Актюбинской области взято мною на личный контроль. Удручает то, что это стало возможным из-за упущений в воспитании, вследствие чего дети постарше решили проучить младших, заставив одних бить других», – заявил Берик Асылов.
Напомним, конфликт между школьниками в селе Кенесту Темирского района закончился убийством ученика девятого класса Копинской средней школы.