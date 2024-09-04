Генпрокурор взял на личный контроль дело об убийстве школьника

Генеральный прокурор РК выступил с заявлением по поводу резонансного убийства подростка.

«Расследование уголовного дела по факту смерти школьника в поселке Копа Актюбинской области взято мною на личный контроль. Удручает то, что это стало возможным из-за упущений в воспитании, вследствие чего дети постарше решили проучить младших, заставив одних бить других», – заявил Берик Асылов.