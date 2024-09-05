Убийство подростка в Актюбинской области: уволен директор школы

Специальную комиссию направили в Темирский район, где умер подросток в результате конфликта между старшеклассниками, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

После трагической гибели школьника в селе Копа директор местной школы был уволен. Двое несовершеннолетних подозреваемых арестованы на два месяца.

«В рамках статьи 128 УПК задержаны двое несовершеннолетних подозреваемых. Темирский районный суд санкционировал их арест на два месяца. Следствие ведет следственно-оперативная группа департамента полиции Актюбинской области, а надзор за расследованием поручен группе опытных процессуальных прокуроров. Прокуратура области также внесла представление в адрес местных властей, поставив вопрос об ответственности акима Темирского района и должностных лиц управления образования. По акту надзора директор школы села Копа, Каржауов Р. Е., был освобожден от должности. Другие детали следствия не разглашаются», – проинформировали в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, конфликт между школьниками в селе Кенесту Темирского района закончился убийством ученика девятого класса Копинской средней школы. Генпрокурор Берик Асылов взял дело на личный контроль.