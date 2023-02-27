Учащихся школы-гимназии для одаренных детей в Атырау вынуждены перевести в другие учебные заведения из-за аварийной ситуации

Общество
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Серик Кабдулов

Протекающая крыша стала всему виной.

Проблема возникла из-за обильного снегопада в регионе. Как пояснило руководство школы-гимназии, в связи с резким таянием снега на крыше здания стали разрушаться гипсовые потолки учебных кабинетов, угрожая жизни и здоровью 2 075 учащихся. Их отправили на дистанционное обучение. Но до очередных каникул еще много времени, а масштабные ремонтные работы требуют отсутствия учащихся и педагогов при их проведении.

Изначально управление образования решило не оставлять школьников на дистанционке, а перевести их в другие учебные заведения. Старшеклассники временно должны были учиться в двух колледжах, расположенных в непосредственной близости от школы-гимназии. А учащихся начальных классов, около 900 ребятишек, определили в другие школы. Правда, они расположены почти в пяти километрах от нынешнего места учебы. Именно это обстоятельство и вызвало недовольство родителей.

Они возмущены тем, что решение принято без учета их мнения, и хотят, чтобы детей оставили на онлайн-обучении хотя бы до конца этой четверти. К тому же взрослые недоумевают, почему выбраны школы вдали от их места жительства. Учиться в третью смену и по 30 минут родители считают нецелесообразным.

– Мои дети учатся в первом и в четвертом классах школы-гимназии № 30. Я против размещения их в школах вдали от нашего микрорайона, так как у нас нет транс­порта, а автобусы, как всем известно, ходят очень плохо. После обеда у нас занятия, кружки, которые мы оплатили за год вперед, и, естественно, эти деньги нам уже никто не вернет. Просим решить вопрос с учетом и мнения родителей. Если на данный момент нет возможности разместить нас вблизи, то эту четверть просим завершить онлайн, – говорит Оксана Козак, одна из родительниц.

– У меня учатся трое детей. Как я буду привозить их на занятия в разное время, да еще и в разные школы? Я за то, чтобы дети учились онлайн. Ничего страшного, во время пандемии ведь учились весь год дистанционно, – считает Гульзура Ибраева.

– Мои дети учатся утром и после обеда, посещают дополнительные занятия. Я их оплатила за несколько месяцев вперед. Конечно, хотелось бы, чтобы дети учились офлайн, но на данный момент мы выбираем онлайн-обучение, – поддерживает Гаухар Амандосова.

В школах, куда переводят детей, готовы были их принять. Но и здесь оказались недовольные родители, поскольку из-за увеличения количества обучаемых пришлось бы ввести трехсменку.

Мнение родителей после неоднократных совещаний и встреч учли. Как заявил заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев, после анализа ситуации было принято иное решение.

– На сегодняшний день на дистанционном обучении находятся более 2 000 учащихся. Учитывая предложения-жалобы со стороны родителей, мы решили, что до конца учебного года учащиеся начальных классов будут учиться онлайн, а учащиеся 5–11 классов будут обучаться в свободных кабинетах двух колледжей, расположенных рядом со школой. Один из них – Атырауский колледж энергетики и строительства, второй – Колледж транспорта и коммуникаций, – сказал Жасулан Бисембиев.

Однако проблема с аварийной ситуацией в школе пока не решена. А ведь в конечном счете выход один – оперативно произвести ремонт. Добавим, что проблемы в этой школе, построенной 20 лет назад на средства спонсоров, возникают не первый год. Как пояснили в управлении образования, сейчас комплект документов на проведение капитального ремонта кровли готов. Уже выделены финансовые средства на государственную экспертизу. После ее заключения будет рассмотрен вопрос о выделении денег на капитальный ремонт гимназии.

По данным акимата, на сегодняшний день по области зарегистрировано четыре аварийные школы.

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