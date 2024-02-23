Участие экс-сотрудника ЦОН в незаконной регистрации авто прокомментировали в госкорпорации

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Гульмира Кунапия
корреспондент

По информации НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», мероприятия по выявлению мошеннической схемы были проведены службой безопасности центрального аппарата госкорпорации, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба АФМ

В АФМ рассказали о массовой первичной регистрации транспортных средств из-за рубежа по поддельным платежным документам без уплаты сборов и платежей, которые организовали два гражданина в сговоре с бывшим специалистом ЦОНа Кокшетау филиала «Правительства для граждан».

В пресс-службе госкорпорации напомнили, что в СМИ информация о данном факте был размещена в СМИ 12 октября 2023 года после внутренней проверки.

- В мае 2023 года в ходе профилактических мероприятий по предупреждению и выявлению нарушений в деятельности спецЦОНа Кокшетау служба безопасности выявила факты регистрации авто по поддельным квитанциям без проверки сведений об оплате пошлин за регистрационный сбор. Соответствующие материалы были направлены в правоохранительные органы, с которыми были впоследствии были проведены совместные мероприятия, - говорится в сообщении. 

Об окончании этого дела сообщили в департаменте АФМ по Акмолинской области.

#АФМ #мошенничество #расследование #сотрудник #комментарий #госкорпорация #спецЦОН

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