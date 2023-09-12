Сотрудники спецЦОНа в Кокшетау нелегально зарегистрировали более 100 авто

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Акмолинской области изобличили группу лиц, в том числе работников спецЦОНа, которая 2 года незаконно регистрировала грузовые автомобили, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Скриншот с видео АФМ

«В ходе следствия территориальный департамент АФМ выявил предоставление в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную регистрацию более 100 автотранспортных средств, завезенных из Европы.

В результате преступной деятельности государству причинен ущерб более чем на 700 млн тенге», – рассказали в ведомстве.

Начаты досудебные расследования.

Подозреваемые с санкции суда взяты под стражу.

 

 

Напомним, в июне 2023 года МВД сообщало о задержании в Акмолинской области, Алматы и Астане преступных групп, регистрировавших автомобили по поддельным документам.

27 июля этого года КНБ задержал директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Абайской области и одного из руководителей местного филиала этой госкорпорации в Акмолинской области.

#АФМ #ЦОН #задержание #транспорт #Акмолинская область #видео #регистрация #Кокшетау #автомобили

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