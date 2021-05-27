Участникам поп-группы Mad Men вменили создание и участие в ОПГ
Участникам музыкальной группы Mad Men, выступающей в стиле Q-pop, вменили создание и участие в организованной преступной группе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Ранее сообщалось, что полицейские Алматы задержали участников устойчивой наркосети. В ее составе было 10 молодых людей в возрасте от 21 года до 30 лет. Руководил группой 27-летний гражданин Х.
"В поле зрения бойцов Управления по противодействию наркопреступности гр.Х. попал в сентябре 2020 года. Согласно имеющимся оперативным данным, мужчина в составе группы уже несколько месяцев занимался в Алматы изготовлением и сбытом синтетических наркотиков. Преступная деятельность гр.Х. и его "помощников" была официально задокументирована. Роли каждого его ассистента были четко распределены. К примеру, три человека, среди которых одна девушка, отвечали за поставку компонентов для изготовления синтетических наркотиков из Российской Федерации посредством логистической компании, двое молодых людей – так называемые кассиры – отвечали за прием заявок и работу с закладчиками, еще четверо мужчин – и есть те самые закладчики наркотиков, которые орудовали зачастую в Наурызбайском, Бостандыкском и Алатауском районах города", – сообщал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Берик Абильбеков.
В ходе расследования данного дела его участникам вменяется создание и руководство ОПГ (ст.262 ч.1 и ч.2 УК РК). Подозреваемые с санкции суда взяты под стражу. Досудебное расследование продолжается.