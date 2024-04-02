Участники кулинарного баттла удивили своим мастерством

Заранее проведенная жеребьевка определила за каждым поварским экипажем одну из пяти национальных кухонь: армянскую, казахскую, китайскую, русскую и узбекскую. Участники должны были не только приготовить блюдо, но и создать фон для него, представить национальный колорит, показать соответствующие народные костюмы, традиции, обычаи.

Само таинство приготовления происходило в университетской лаборатории пищевой технологии. Именно здесь будущие боги общепита, а пока студенты кафедры продовольственной безопасности Kozybayev University и курсанты кафедры тыла Академии Национальной гвардии показывали свою теоритическую подготовку и демонстрировали практическое мастерство.

Жюри оценивало внешний вид, вкус и оригинальность подачи блюд, соответствие санитарно-гигиеническим нормам, грамотное использование элементов национального декора. А участники кулинарного шоу с удовольствием пели, танцевали и делали памятные фотоснимки.

Гран-при завоевали студенты Kozybayev University.