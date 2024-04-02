Участники кулинарного баттла удивили своим мастерством Статьи 2 апреля 2024 г. 0:00 327 Андрей Кратенко, Петропавловск В кулинарном поединке участвовали команды из Kozybayev University и Академии Национальной гвардии РК. фото Kozybayev University Заранее проведенная жеребьевка определила за каждым поварским экипажем одну из пяти национальных кухонь: армянскую, казахскую, китайскую, русскую и узбекскую. Участники должны были не только приготовить блюдо, но и создать фон для него, представить национальный колорит, показать соответствующие народные костюмы, традиции, обычаи. Само таинство приготовления происходило в университетской лаборатории пищевой технологии. Именно здесь будущие боги общепита, а пока студенты кафедры продовольственной безопасности Kozybayev University и курсанты кафедры тыла Академии Национальной гвардии показывали свою теоритическую подготовку и демонстрировали практическое мастерство. Жюри оценивало внешний вид, вкус и оригинальность подачи блюд, соответствие санитарно-гигиеническим нормам, грамотное использование элементов национального декора. А участники кулинарного шоу с удовольствием пели, танцевали и делали памятные фотоснимки. Гран-при завоевали студенты Kozybayev University. #Петропавловск #Нацгвардия #Kozybayev University #кулинарный поединок