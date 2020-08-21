Участников смертельной перестрелки в ресторане Шымкента задержали в Алматы
Троих участников смертельной перестрелки в ресторане Шымкента задержали полицейские в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Напомним, 10 августа в ресторане "Гранд-Прага", расположенном по улице Казиева в Шымкенте, произошла стрельба, в результате которой был убит один из посетителей, еще один получил огнестрельное ранение.
В полиции сообщили, что 12 августа принятыми мерами в Алматы задержаны трое подозреваемых. Все они были доставлены в Департамент полиции города Шымкент, где дали признательные показания.
14 августа Специализированным следственным судом города Шымкент в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию других участников преступления.