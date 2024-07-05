Учебная база спортшкол не соответствует современному уровню – Комитет МТС

В ходе совещания с руководителями республиканских спортивных школ-интернат-колледжей глава комитета по делам спорта Минтуризма Ербол Мырзабосынов обсудил подготовку будущих спортсменов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Спортшколы и колледжи являются первой ступенькой в системе подготовки резерва к высшему спорту. Однако из-за отсутствия спортивных объектов по некоторым видам спорта, воспитанники вынуждены заниматься в отдаленных комплексах, что сказывается на их отдыхе и восстановлении.

Например, в Республиканской специализированной школе-интернате-колледже олимпийского резерва имени Каркена Ахметова (Алматы) представлено 17 видов спорта. Для семи из них созданы условия для полноценного занятия спортом, а вот спортивная база остальных девяти не соответствует требованиям.

«В некоторых школах-интернатах учебная база не соответствует современному уровню, что затрудняет полноценное обучение юных спортсменов. Поэтому необходимо систематизировать виды спорта, учитывая возможности самих баз. Это сократит количество повторяющихся видов спорта», – отметил Мырзабосынов.

Так, в школе-интернате «Шанырак» фехтованием занимаются в неудобном и тесном месте. Более эффективно было бы вести подготовку в школе-интернате имени К. Ахметова, имеющим соответствующую базу. Также здесь имеется академия дзюдо и целесообразно готовить дзюдоистов в данном учреждении. Мы развиваем зимние виды спорта в Риддере. Здесь так же тренируют легкоатлетов, хотя базы там нет. Это является препятствием для правильного развития легкой атлетики в данной школе. А еще лучше направить спортсменов по легкой атлетике в интернат ВКО, где будут тренироваться в хорошо оборудованных комплексах, таких как Легкоатлетический центр им. О. Рыпаковой.

Затронутые вопросы сыграют значительную роль в формировании спортивного резерва в будущем. Сейчас в республике 19 школ-интернатов. 5 из них республиканские, остальные принадлежат местным исполнительным органам.

