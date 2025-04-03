В рамках исполнения поручений Главы государства, озвученных на заседании Национального курултая, в Алма­ты открылся Казахстанско-российский центр передовых технологий в агропромышленном комплексе.

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Это событие стало возможным благодаря успешным контактам ученых двух стран, занятых осуществлением совместных проектов, направленных на создание надежного фундамента продовольственной безопасности.

В числе приоритетов Казах­станско-российского центра передовых технологий в агропромышленном комплексе значатся развитие совместных научных исследований и проектов в облас­ти геномной селекции сельскохозяйственных культур; выведение новых сортов, обладающих повышенной продуктивностью и устойчивостью к климатическим изменениям и болезням; проведение сортоиспытаний, разработка и внедрение передовых методов генетической модификации, а также использование биотехнологий для выпуска экологически чистых продуктов.

Данный центр должен стать локомотивом в условиях набирающей силу цифровизации в агропромышленном комплексе, способствовать внедрению инновационных технологий для повышения эффективности сельского хозяйства.

Не останутся без внимания центра развитие и внедрение устойчивых агротехнологий, в том числе карбонового, углеродосберегающего земледелия для повышения экологической безопасности и устойчивости сельскохозяйственного производства, включая методы минимального воздействия на почву и эффективное использование водных и энергетических ресурсов.

В церемонии подписания сог­лашения и открытия центра передовых агротехнологий приняли участие президент Нацио­нальной академии наук при Президенте РК Ахылбек Куришбаев, заместитель президента РАН Петр Чекмарев, академики НАН РК и РАН, ведущие ученые, директора научно-исследовательских институтов, представители аграрного бизнеса.

Центр передовых технологий будет работать в тесном сотрудничестве с ведущими российскими и казахстанскими научно-исследовательскими институтами, обеспечит платформу по обмену опытом, разработку инновационных решений и внедрение высокотехнологичных подходов в сельское хозяйство.