Учесть ошибки прошлого

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Игорь Лепеха, заместитель министра внутренних дел РК

Криминализация правонарушений в семейно-бытовой сфере – это запрос общественности.

фото из архива "КП"

Основным недостатком прошлого Уголовного кодекса было то, что дела в сфере семейно-бытового насилия относились к частному обвинению. Жертва обращалась в полицию, мы назначали экс­пертизу, и, если та показывала, что есть легкие телесные повреждения, ей рекомендовали обратиться в суд. Фактически мы оставляли жертву наедине с ее проблемой, и многие в суд не обращались. Кроме того, было много случаев, когда на досудебной стадии дебошир примирялся с жертвой.

Мы все это учли, и в административном законодательстве предусмотрели более жесткую процедуру. Полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. То есть теперь заявление жертвы не нужно, мы можем привлечь к ответственности по факту обращения соседей либо публикации в СМИ.

Также примириться можно только в суде и только один раз. Эту норму мы постарались перенести в Уголовный кодекс в отношении двух статей – «легкий вред здоровью» и «побои». Но ее нужно обсуждать, чтобы не потерять пол­ностью и чтобы не было противоречий, поскольку административное и уголовное законодательство во многом отличаются.

Насилие может быть не только физическим, поэтому каждый отдельный случай нужно внимательно рассматривать. Когда мы изу­чали иностранное законодательство, то был случай в одной из стран, где женщина подала в суд на мужа за то, что он ей не купил шубу, и его привлекли к ответственности за бытовое насилие. У нас так вопрос не стоит. Ответственность предполагается только за явные правонарушения – нецензурную брань, телесные повреждения, избиение.

Если рукоприкладство не совершается, но семейный дебошир ведет себя недостойно, то будет привлечен к административной ответственности, вплоть до административного ареста. Но если есть рукоприкладство, то это уже уголовное законодательство.

В рабочей группе мы постарались учесть все нарекания, которые были в прошлом, и принять меры, чтобы в будущем все статьи с первого дня заработали эффективно.

#Уголовный кодекс #семья #насилие #ответственность

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