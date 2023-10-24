Учись учиться

В Семее прошел республиканский образовательный форум «Parasat». В нем участвовали PR-специалисты, фрилансеры, блогеры, студенты, а также бизнесмены, которые сумели создать успешные образовательные кейсы. Цель форума – создание платформы для обсуждения актуальных тем, обмена опытом и выявления перспективных направлений в сфере образования и бизнеса. Его участники поделились своими историями успеха, предложили новые проекты, направленные на развитие области Абай.

Раскрывая тему «Бизнес и образование», издатель журнала «Forbes Kazakhstan» Арманжан Байтасов отметил, что у нас есть все для того, чтобы построить собственную качественную систему образования и стать лидером в этом направлении не только в Центрально-Азиатском регионе, но и на всем евразийском пространстве. Арманжан Байтасов поделился планами об открытии креативной школы, ориентированной на развитие творческих специальностей, цифровых технологий и веб-дизайна.

– Казахстан сегодня входит в список стран с достаточно высоким уровнем человеческого развития, и нужно, чтобы этот индекс постоянно повышался. Самое главное богатство страны – это люди, – считает бизнесмен.

Известный журналист, режиссер Майя Бекбаева подчеркнула важность изучения истории, отмечая, что молодежь проявляет к ней интерес.

– Мы должны прекратить зацикливаться только на комедиях. Люди хотят смотреть исторические фильмы, которые раскрывают наше прошлое, а вместе с тем и будущее. Взять, к примеру, «Оян, қазақ»: во время показа фильма – полные залы, невозможно было купить билеты, – сказала она.

Предприниматель, полиглот, путешественник и мотиватор Данияр Молдахмет рассказал о значении гармоничного развития тела, духа и интеллекта для успеха в делах.

– У человека есть три силы: сила тела, духа и интеллекта. Только при условии, что все эти три силы гармонично развиваются, человек счастлив, успешен, повышается его качество жизни, – подчеркнул Данияр Молдахмет.

Форум завершился выступлением основателя компании «HR CAPITAL» Рифата Абдураманова, который поделился своим опытом развития бизнеса и подчеркнул важность взаимообмена и сотрудничества.

– Невозможно что-то делать, не получая ничего взамен, и наоборот. Смотрите на людей, какой у них уровень обмена. И сами соответствуйте этому уровню, – резюмировал Рифат Абдураманов.