Учить казахский язык стало интереснее

Казахский, русский и базовый анг­лийский – таков языковой багаж Ивана Иванова из поселка Жайрем.

– Мне 27 лет, родился в Каражале, вот уже пять лет работаю главным маркшейдером в представительстве «Өркен Атасу» ТОО «Өркен», – представился он. – Свободно говорю по-казахски с трех-четырех лет, что немудрено, ведь все мои друзья и соседи были казахоязычными. В школе мои знания сразу подметили педагоги и начали помогать, давать дополнительные задания по грамматике, потому что писал с ошибками. А потом начал готовиться и выступать на всевозможных конкурсах и олимпиадах, в большинстве из которых побеждал.

Все конкурсы на знание казахского языка Иван помнит в мельчайших подробностях. В одном из них, организованном в Карагандинской области, 14-летний парень выступал с ребятами постарше и завоевал Гран-при.

Другой конкурс проводился в казахско-турецком лицее, славившемся как сильное учебное заведение, особенно в плане изу­чения языков. Оценивали участников по баллам, Иван Иванов набрал достаточно, чтобы занять второе место. Первое в этом конкурсе никто не занял.

А в 2023 году он стал победителем первого областного поэтического языкового конкурса в Улытау.

– Со временем, – рассказывает Иван, – школьные конкурсы стали для меня слишком легкими, ведь я свободно говорю по-казахски, а эти соревнования предна­значены для начинающих изучать язык. Поэтому старался принимать участие только в тех состязаниях, где была серьезная конкуренция.

И в школе, и в университете – политехническом КарГТУ, где он учился на марк­шейдера, педагоги уделяли серьезное внимание не только изучению грамматики, но также предлагали интересные стихотворения, произведения казахских авторов для всестороннего развития, учили писать сочинения.

И это погружение в литературу было настолько увлекательным, что Иван даже мечтал о работе журналиста или актера. И то, и другое ему по душе, а на сцене он и вовсе чувствует себя прекрасно. Но для жизни он выбрал более земную, точнее, подземную профессию, которая оказалась очень интересной – и в шахте дел невпроворот, и на поля, в командировки выезжать случается.

– Я много произведений прочитал в свое время, учил стихи наизусть, – вспоминает он. – Но одно помню наизусть и сегодня – так оно мне понравилось. Это стихотворение «Ақ орда» Ауыта Мукибека, где он сравнивает Казахстан с другими странами. Если честно, сегодня я больше люблю фильмы, юмористические передачи на казахском языке.

Сейчас видеоконтент, создаваемый в Казахстане, настолько высокого уровня, что запросто может стимулировать молодежь изучать государственный язык, да еще и самым интересным способом, считает Иван.

– В моем детстве было мало передач на казахском, которые могли заинтересовать. Все они были серьезными, – отмечает он. – Сегодня создается отличный качественный контент для молодежи. Уже подростками мы с друзьями запоем смотрели фильмы – отечественные комедии на казахском или на двух языках, КВН любили.

Столько интересных фильмов выходит, многие из них органично совмещают два языка. Хочешь не хочешь, но за одну серию пару-тройку слов усвоишь. Вот не знаю, отмечает мой собеседник, это целенаправленная задумка режиссеров или просто фишка такая, чтобы всем было понятно происходящее в фильме. Впрочем, он уверен, что это большой шаг в деле популяризации государственного языка.

– Мне еще нравятся видеоролики, где русскоязычные парни и девушки говорят по-казахски, шутки придумывают, – делится он мнением. – С одной стороны, это отличная поддержка государственного языка, а с другой – такие видео пользуются популярностью, да и сами блогеры быстро набирают подписчиков.

Кстати, супруга Ивана Иванова Валентина тоже неплохо знает казахский язык, но в отличие от мужа говорить стесняется из-за акцента.

– Она работает в государственном учреж­дении, и знание государственного языка ей просто необходимо, – рассказывает Иван. – Она его понимает, но на вопросы отвечает по-русски. Семья у нас молодая, детей планируем, но уже сейчас знаем, что они точно будут владеть и русским, и казахским языками.

В чем точно уверена супружеская чета, так это в том, что сегодня в родных местах – в Каражале и Жайреме – есть все условия для изучения государственного языка с малых лет. Когда Иван Иванов только пошел в школу, русскоязычных сверстников, которые понимали по-казахски, было от силы три-четыре человека, а сейчас таких ребят гораздо больше.

– У нас и в русскоязычных группах детского сада усиленно изучают казахский, – говорит Иван. – В поселке в основном говорят на государственном языке. Сестра жены, кстати, тоже освоила разговорный в детстве. Могу сказать, что лично мне знание казахского помогает не только в работе, но и в других сферах жизни.

Двуязычие, по его мнению, позволяет найти вдвое больше полезной информации по работе, например. А сегодня для представителей горняцких профессий актуальным становится и английский, который также необходим по работе.

Иван Иванов считает, что преодолеть языковой барьер начинающим изучать казахский помогут друзья, коллеги, хорошие знакомые. Не обязательно искать собеседника среди незнакомцев.

– Я до сих пор помню, как друзья надо мной подшучивали по-доброму, когда неправильно произносил какое-то слово, – рассказывает он. – Но они были свои­ми, я не боялся ошибиться, а шутили они, чтобы поправить неточность. Неправильное произношение неизбежно, все приходит со временем и практикой. Главное – разобраться в специфических звуках и окончаниях.

Сегодня в ТОО «Өркен» приезжают вахтовики из Шымкента. Диалекты, замечает Иван, в регионах сильно разнятся, примерно треть слов отличается. И проблема не в самих словах, а их произношении. Южане говорят мягче и как будто сглатывают окончания, упрощают, сокращают слова. И на западе Казахстана есть свои отличия.

К примеру, в Центральном Казахстане слово «тәте» – это обращение к женщине старше по возрасту. А на западе так обращаются к мужчине, дяде. И в этих отличиях есть свои преимущества, повод для дальнейшего развития, ведь казахский язык очень многогранный, а разность диалектов дает возможность учиться новому.