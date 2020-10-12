Учитель дежурного класса в Павлодарской области заболела коронавирусом

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В Павлодарской области учитель начальных классов заболела коронавирусной инфекцией, сообщает Pavlodarnews.kz
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"У 58-летней женщины бессимптомное течение заболевания. Она лечится амбулаторно, на дому. Проходит по контакту с мамой, заболевшей COVID-19. Состояние пациентки стабильное", – говорится в сообщении.
Школа, где работает учитель начальных классов, закрываться на карантин не будет. Два класса, а также бывшие с ней в близком контакте коллеги, переведены на домашний карантин.
Также отмечается, что всего в регионе зарегистрировано 12 случаев заболевания коронавирусом у учеников, 5 - в Щербактинском районе, один в Аксу, остальные – в областном центре.
Мобильными группами проверено 110 школ в регионе, где выявлены нарушения.