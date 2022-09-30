Общество
Учитель из Великобритании полюбил Алматы и казахский язык
Юлия Миленькая

Языковая копилка Криса Трикетта

Учитель английского языка из Великобритании вот уже порядка 15 лет проживает в Алматы и довольно ловко изъясняется на казахском языке. Крис уверен, что каждый человек должен знать язык той страны, в которой он живет.

На протяжении своей жизни Крис учил много разных языков. На сегодня в общей сложности он владеет 7 (!) языками. При этом охотно познает такое же количество других.

– Я стараюсь всегда учить язык той страны, в которой нахожусь в тот или иной период своей жизни, – рассказывает Крис Трикетт. – Когда приехал в Казахстан, автоматически взялся за уроки казахского и русского. Таким образом, выучил одновременно два иностранных для меня языка.

Овладеть навыками разговора на казахском языке ему помогали друзья, преподаватель Атлас Кудайбергенова и книга Kazakh language made easy (Казахский язык. Просто о невероятно сложном) Ираи­ды Кубаевой.

– На улице практиковать казахский у меня не особо получалось. Если начинал беседу с людьми в магазинах, такси, торговых центрах, мне чаще всего отвечали на русском языке, – заметил Крис. – Собственно, именно по этой причине у некоторых людей, имеющих желание учить казахский, отсутствует практика, с помощью которой они могли бы совершенствовать свои навыки, повторять изу­ченное и запоминать новое. Что касается иностранцев, то они в Казахстане не ощущают острую необходимость учить казахский или русский, многие могут понимать их на английском языке, охотно входят в разговор и поддерживают его.

Крис признался, что у него наиболее благоприятные места для разговорной прак­тики казахского – любимая алматинская кофейня и Зеленый базар. Домой и на работу учитель ездит на велосипеде, поэтому возможность улучшить навыки общения на казахском в такси или же в общественном транспорте автоматически отпадает.

– Я довольно часто говорю по-грузински, беру уроки у преподавателя из Тбилиси. Также преподаю английский язык в школе Алматы, где меня окружает исключительно английская языковая среда, – поделился учитель.

Талантливый учитель-полиглот в освоении казахского языка не опирался на ту или иную методику. Каждый язык он изучал по-разному. И, как показывает практика, каждый последующий давался ему легче предыдущего. Таким образом, с казахским языком Крис Трикетт довольно быстро подружился и не испытывал больших труднос­тей в его постижении.

В силу своей профессии Крис имеет возможность работать в любой точке земного шара и не зависеть от места расположения того или иного офиса. Собственно, в Казах­стан учитель английского планировал приехать ненадолго, с ознакомительной целью, а затем отправиться в Колумбию или Южную Корею.

– Но в итоге мне так понравилось в Казахстане, в Алматы, что я раздумал куда-то уезжать. Да у меня не было веских причин приезжать и сюда. На тот момент в своем активе как преподавателя я имел ряд деловых предложений с приглашениями работать в пяти различных школах. В итоге выбрал именно алматинскую школу. И не жалею. Ведь Алматы по-настоящему запал мне в душу.

Стоит отметить, что недавно Крис Трикетт отпраздновал выход своей книги по изучению английского языка для казахстанских детей. Главный герой книги – мальчик Айбат, который постоянно находит для себя различные приключения. Книга вышла в трех томах и проиллюстрирована ученицей Криса Аружан Муратбековой.

Но на этом таланты Криса еще не заканчиваются. Помимо того, что учитель-полиглот пробует себя на писательском поприще, он осваивает игру на домбре. И все это он делает с большим успехом и внутренним желанием как можно больше погрузиться в жизнь и быт казахского народа.

Строить планы дальнейшей жизни даже в обозримом будущем сегодня каждому из нас очень трудно, но верить в лучшее, конечно, хочется. Вот и учитель английского Крис Трикетт откровенно признается, что предпочитает не загадывать наперед и пока видит себя исключительно у нас, в Казахстане.

– Мои друзья в Велико­британии частенько рассказывают мне о своей европейской жизни. Говорят, что жизнь у них, помимо того, что она постоянно меняется, становится в разы дороже. Я их слушаю и понимаю, что мне хорошо в Алматы, хочу оставаться и дальше жить здесь. Да, возможно, не хотел бы останавливаться и продолжу свои путешествия и приключения в разных странах мира, но всегда важно понимать, куда ты возвра­щаешься. И я уже хорошо знаю, куда буду с удовольствием возвращаться! – заключил Крис Трикетт.

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