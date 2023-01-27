Учиться, чтобы пригодиться

Как сообщила на брифинге в СЦК председатель Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО Гульзат Кобенова, исследование проводилось совместно с сотрудниками Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Образовательные программы оценивались по 19 критериям, объединенным в три основных блока: карьерные перспективы выпускников, качество образовательных программ и достижения учащихся.

– По итогам 2022 года показатель удовлетворенности работодателей качеством образовательных программ казахстанских вузов составил 67%. Динамика роста за последние три года – 15%. Полагаем, что это хороший результат. 82% образовательных прог­рамм согласованы с работодателями, и к процессу обучения привлекаются специалисты-практики. Для этого министерством созданы необходимые условия и внесены соответствующие изменения в нормативные правовые акты, – озвучила данные исследования Гульзат Кобенова.

Прохождение аккредитации образовательных программ свидетельствует о повышении их качества. 44% учащихся в рамках внешней академической мобильности обучились в зарубежных вузах. Что касается трудоустройства выпускников, то здесь показатель сос­тавил 67%.

В разрезе образовательных направлений, по словам управляющего директора НПП РК «Атамекен» Азамата Бейсенбенова, самый высокий уровень трудоустройства установлен по направлению «Ветеринария», а низкий – по искусству и гуманитарным наукам, услугам.

– Чаще всего абитуриенты, набравшие высокие баллы, выбирают такие вузы, как Казахстанско-Британский технический университет, Медицинский университет «Астана», Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова. Те, кто набрал низкие баллы на ЕНТ, выбирают Казахский университет путей сообщения, Экибастузский инженерно-технический институт имени академика Сатпаева, Университет имени Ташенова, Кызылординский институт технологии и сервиса, – добавил Азамат Бейсенбенов.

В рамках рейтинга охвачено более двух тысяч образовательных программ, свыше 80 тыс. выпускников, порядка 200 отраслевых экспертов и 97 вузов из всех регионов страны.

Участники брифинга подчеркнули важность серьезного подхода к выбору будущей профессии выпускниками школ. Предпочтение следует отдавать той специальности, которая соответствует способностям и желанию. При этом важно обращать внимание на потребности отечественного рынка труда.